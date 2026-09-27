IND vs WI 1st ODI Highlights: कोहली और गिल के ‘शतकीय तूफान’ में उड़ा वेस्टइंडीज, भारत ने सीरीज में बनाई बढ़त

तिरुवनंतपुरम वनडे के दौरान शुभमन गिल और विराट कोहली

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने रविवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित पहले वनडे में आठ विकेट से जीत हासिल की। वेस्टइंडीज ने 296 रनों का टारगेट दिया, जिसे मेजबान भारत ने 42 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर चेज किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अच्छी शुरुआत की। रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। रोहित ने 35 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 32 रनों की पारी खेली। यह साझेदारी 12वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने रोहित को आउट कर तोड़ी। वहीं, गिल ने 108 गेंदों में 113 रन जुटाए। उन्होंने 13 चौके और एक छक्का मारा। गिल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 151 रनों की पार्टनरशिप की। उनकी पारी का अंत रोस्टन चेज ने 34वें ओवर में किया। कोहली ने 88 गेंदों में 10 चौकों और 9 छक्कों के दम पर नाबाद 139 रन बनाए। यह कोहली का वनडे में 55वां शतक है। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ (19 गेंदों में नाबाद 13) के साथ तीसरे विकेट के लिए 75 रनों की अटूट साझेदारी की। कोहली ने लगातार दो छक्के लगाकर भारत को जीत की दहलीज पार कराई। इससे पहले, वेस्टइंडीज ने टॉस गंवाने के बाद निर्धारित 50 ओवर में सात विकेट पर 295 रन जुटाए। वेस्टइंडीज के लिए सर्वाधिक रन जस्टिन ग्रीव्स ने बनाए। उन्होंने 108 गेंदों में 101 की पारी खेली, जिसमें 12 चौके हैं। उन्होंने जॉन कैंपबेल (60 गेंदों में 62) के 135 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। कीसी कार्टी 13 और कप्तान शाई होप 12 रन बना पाए। ज्वेल एंड्रयू का खाता नहीं खुला। ऐसे में आमिर जांगू ने मोर्चा संभाला और टीम को 300 के करीब पहुंचाया। वह 43 गेंदों में 58 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें सात चौके और एक छक्का है। आमिर ने रोस्टन चेज (24) के साथ छठे विकेट के लिए 52 और मैथ्यू फोर्ड (7) के संग सातवें विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की। भारत की ओर से स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए। पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने दो जबकि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शिकार किया। India vs West Indies Score भारत: 300/2 (41.4 ओवर) वेस्टइंडीज: 295/7 (50 ओवर) भारत की प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा। वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर), आमिर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोटी, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स।

27 Sept 2026, 09:32:48 PM IST IND vs WI Live Score: भारत ने 8 विकेट से जीता मैच भारत ने 8 विकेट से मैच अपने नाम किया है। विराट कोहली 139 और गायकवाड़ 13 रन बनाकर नाबाद रहे। कोहली ने विजयी छक्का लगाया।

27 Sept 2026, 09:14:36 PM IST IND vs WI Live Score: विराट कोहली ने जड़ा वनडे शतक विराट कोहली ने 74 गेंदों में शतक जड़ा है। यह उनके वनडे करियर का 55वां और इंटरनेशनल क्रिकेट में 85वां शतक है। कोहली ने 38वें ओवर में छक्का लगाकर सैकड़ा पूरा किया।

27 Sept 2026, 08:58:56 PM IST IND vs WI Live Score: शुभमन गिल लौटे पवेलियन शुभमन गिल शतक जड़कर पवेलियन लौट गए हैं। उन्होंने 108 गेंदों में 110 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और एक छक्का हैं। उन्होंने कोहली के संग दूसरे विकेट के लिए 151 रन जोड़े। गिल को 34वें ओवर में रोस्टन चेज ने पवेलियन भेजा।

27 Sept 2026, 08:37:01 PM IST IND vs WI Live Score: गिल ने लगाया शतक कप्तान शुभमन गिल ने 96 गेंदों में शतक लगाया है। यह उनके वनडे में 10वां शतक है। कोहली 66 रन बनाकर खेल रहे हैं।

27 Sept 2026, 08:29:08 PM IST ND vs WI Live Score: कोहली के वनडे में 15 हजार रन कंप्लीट विराट कोहली ने वनडे में 15 हजार रन कंप्लीट कर लिए हैं। वह सचिन तेंदुलकर के बाद यह कमाल करने वाले दूसरे प्लेयर हैं।

27 Sept 2026, 08:17:35 PM IST ND vs WI Live Score: विराट कोहली ने ठोकी फिफ्टी विराट कोहली ने 40 गेंदों में फिफ्टी ठोकी है। उन्होंने अल्जारी के खिलाफ छक्का लगाकर 80वां अर्धशतक पूरा किया। गिल 84 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।

27 Sept 2026, 08:09:01 PM IST ND vs WI Live Score: कोहली फिफ्टी की ओर बढ़ रहे कोहली फिफ्टी की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने 35 गेंदों में 40 रन जोड़ लिए हैं। गिल 74 गेंदों में 73 रन बटोर चुके हैं। दोनों के बीच 70 रन से अधिक की साझेदारी हो गई है।

27 Sept 2026, 07:41:22 PM IST IND vs WI Live Score: शुभमन गिल ने जड़ी फिफ्टी शुभमन गिल ने 49 गेंदों में फिफ्टी जड़ी है। यह उनके वनडे करियर का 21वां अर्धशतक है। कोहली 19 रन बनाकर टिके हैं।

27 Sept 2026, 07:21:49 PM IST IND vs WI Live Score: रोहित शर्मा ने गंवाया विकेट भारत को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा है। उन्होंने 35 गेंदों में 32 रन बनाए, जिसमें दो चौके और तीन छक्के हैं। रोहित को अल्जारी जोसेफ ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट किया। उन्होंने गिल के साथ 74 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। गिल का साथ देने के लिए विराट कोहली आए हैं।

27 Sept 2026, 07:12:51 PM IST IND vs WI Live Score: पावरप्ले हुआ समाप्त भारत ने पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 70 रन जोड़े। रोहित शर्मा 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गिल फिफ्टी की ओर हैं। उन्होंने 39 रन बटोर लिए हैं।

27 Sept 2026, 07:02:37 PM IST IND vs WI Live Score: भारतीय टीम का पचासा कंप्लीट भारतीय टीम का 8 ओवर के बाद स्कोर 53/0 है। शुभमन गिल ने अल्जारी जोसेफ के स्पेल के पहले ओवर में तीन चौके लगाए। वह 29 रन बनाकर टिके हैं। रोहित शर्मा के खाते में 23 रन हैं।

27 Sept 2026, 06:44:33 PM IST IND vs WI Live Score: शुभमन गिल ने भी खोले हाथ शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले हैं। उन्होंने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर डीप स्क्वॉयर लेग की दिशा में चौका लगाया। गिल 11 और रोहित 10 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

27 Sept 2026, 06:30:10 PM IST IND vs WI Live Score: रोहित शर्मा ने लगाया चौका भारतीय पारी का आगाज हो गया है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। जेडन सील्स ने पहले ओवर में चार रन खर्च किए। रोहित ने पारी की पहली गेंद पर चौका लगाया।

27 Sept 2026, 05:54:54 PM IST IND vs WI Live Score: भारत को मिला 296 का टारगेट वेस्टइंडीज ने भारत को 296 रनों का का टारगेट दिया है। नीतीश ने 50वें ओवर में 7 रन दिए और और ज्वेल एंड्रयू (7) का शिकार किया। आमिर 58 और गुडाकेश मोती 4 रन बनाकर नाबाद रहे।

27 Sept 2026, 05:32:21 PM IST IND vs WI Live Score: चेज को प्रसिद्ध ने किया बोल्ड प्रसिद्ध ने 45वें ओवर में रोस्टन चेज (32 गेंदों में 24) को बोल्ड किया। उन्होंने आमिर के साथ छठे विकेट के लिए 52 रन जोड़े। आमिर 38 और मैथ्यू फोर्ड 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

27 Sept 2026, 05:18:08 PM IST IND vs WI Live Score: आमिर जांगू ने संभाला मोर्चा 43 ओवर के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 243/5 है। आमिर जांगू और रोस्टन चेज ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों के बीच 40 रन से अधिक की साझेदारी हो गई है। आमिर 24 और चेज 21 रन बनाकर खेल रहे हैं।

27 Sept 2026, 04:53:45 PM IST IND vs WI Live Score: हैट्रिक से चूके कुलदीप यादव कुलदीप यादव 36वें हैट्रिक से चूक गए। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर जस्टिन ग्रीव्स को एलबीडब्ल्यू किया। ग्रीव्स ने 108 गेंदों में 12 चौकों के जरिए 101 रन बनाए। भारत ने रिव्यू लिया, जो पक्ष में गया। कुलदीप ने चौथी गेंद पर ज्वेल एंड्रयू (0) को रोहित के हाथों लपकवाया।

27 Sept 2026, 04:42:35 PM IST IND vs WI Live Score: जस्टिन ग्रीव्स ने ठोका शतक जस्टिन ग्रीव्स ने 104 गेंदों में शतक ठोका है। उन्होंने 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर यह कमाल किया। यह उनका पहला वनडे शतक है। आमिर जांगू एक रन बनाकर क्रीज पर हैं।

27 Sept 2026, 04:38:06 PM IST IND vs WI Live Score: कुलदीप ने किया होप का शिकार वेस्टइंडीज को तीसरा झटका कप्तान शाई होप के रूप में लगा है। उन्होंने 11 गेंदों में 12 रन बनाए। होप को कुलदीप ने 34वें ओवर में जडेजा के हाथों कैच कराया।

27 Sept 2026, 04:20:07 PM IST IND vs WI Live Score: प्रसिद्ध कृष्णा को मिला विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने 31वें ओवर की पहली गेंद पर कीसी कार्टी को आउट किया है। कार्टी ने 31 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद शुभमन गिल को कैच थमाया। उन्होंने ग्रीव्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रनों की साझेदारी की। ग्रीव्स 91 गेंदों में 92 रन बनाकर क्रीज पर हैं।