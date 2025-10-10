शुभमन गिल और रोस्टन चेज

IND vs WI Live Cricket Score 2nd Test- भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। अहदमाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए पहले मैच को भारत ने पारी और 140 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। टीम इंडिया की नजरें दूसरे मैच में दिल्ली का किला फतेह कर मेहमानों का सूपड़ा साफ करने पर होगी, वहीं वेस्टइंडीज इस मैच को जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी से ड्रॉ कराना चाहेगा। India vs West Indies मैच का टॉस भारतीय समयानुसार 9 बजे होगा, जबकि मैच साढ़े 9 बजे शुरू होगा।

10 Oct 2025, 08:26:21 AM IST IND vs WI Live Cricket Score- दिल्ली में भारत का रिकॉर्ड IND vs WI Live Cricket Score- भारत ने दिल्ली में आखिरी बार 1987 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ (5 विकेट से) टेस्ट हारा था। तब से, उन्होंने इस मैदान पर 11 टेस्ट जीते हैं और दो ड्रॉ खेले हैं।

10 Oct 2025, 08:01:44 AM IST IND vs WI Live Cricket Score: जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम IND vs WI Live Cricket Score: दिल्ली टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच काली मिट्टी वाली पिच पर होगा, जहां स्पिनर्स का ही दबदबा रहेगा। ऐसे में भारत बुमराह को आराम देकर एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिला सकता है। तीन स्पिनर इस पिच पर कहर बरपाने के लिए काफी होंगे।

10 Oct 2025, 07:36:54 AM IST IND vs WI Live Cricket Score: शुभमन गिल ने जताया साई सुदर्शन पर भरोसा IND vs WI Live Cricket Score: गिल ने दूसरे टेस्ट से पहले कहा, "आपको युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने होंगे। वे अभी भी अपने खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना ​​है कि आपको पहले किसी की क्षमता देखनी चाहिए और फिर उसके खेल को समग्र रूप से देखना चाहिए, न कि किसी को सिर्फ एक, दो, तीन, चार मैचों से आंकना चाहिए।"