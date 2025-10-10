IND vs WI Live Cricket Score- दिल्ली में भारत का रिकॉर्ड
IND vs WI Live Cricket Score- भारत ने दिल्ली में आखिरी बार 1987 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ (5 विकेट से) टेस्ट हारा था। तब से, उन्होंने इस मैदान पर 11 टेस्ट जीते हैं और दो ड्रॉ खेले हैं।
शुभमन गिल और रोस्टन चेज
IND vs WI Live Cricket Score 2nd Test- भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। अहदमाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए पहले मैच को भारत ने पारी और 140 रनों के अंतर से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। टीम इंडिया की नजरें दूसरे मैच में दिल्ली का किला फतेह कर मेहमानों का सूपड़ा साफ करने पर होगी, वहीं वेस्टइंडीज इस मैच को जीतकर सीरीज 1-1 की बराबरी से ड्रॉ कराना चाहेगा। India vs West Indies मैच का टॉस भारतीय समयानुसार 9 बजे होगा, जबकि मैच साढ़े 9 बजे शुरू होगा।
IND vs WI Live Cricket Score: जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम
IND vs WI Live Cricket Score: दिल्ली टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच काली मिट्टी वाली पिच पर होगा, जहां स्पिनर्स का ही दबदबा रहेगा। ऐसे में भारत बुमराह को आराम देकर एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिला सकता है। तीन स्पिनर इस पिच पर कहर बरपाने के लिए काफी होंगे।
IND vs WI Live Cricket Score: शुभमन गिल ने जताया साई सुदर्शन पर भरोसा
IND vs WI Live Cricket Score: गिल ने दूसरे टेस्ट से पहले कहा, "आपको युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके देने होंगे। वे अभी भी अपने खेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि आपको पहले किसी की क्षमता देखनी चाहिए और फिर उसके खेल को समग्र रूप से देखना चाहिए, न कि किसी को सिर्फ एक, दो, तीन, चार मैचों से आंकना चाहिए।"
IND vs WI Live Cricket Score- भारत-वेस्टइंडीज स्क्वॉड
IND vs WI Live Cricket Score- वेस्टइंडीज टीम: जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, रोस्टन चेज (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, जोहान लेने, जेडन सील्स, जेडीया ब्लेड्स, केवलॉन एंडरसन, एंडरसन फिलिप, टेविन इमलाच
भारत टीम: यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, एन जगदीसन, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल, प्रसिद्ध कृष्णा
