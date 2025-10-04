IND vs WI Test Live: रवींद्र जडेजा को आज मिलेगी खुली छूट; भारत तीसरे दिन ही खत्म करना चाहेगा मैच IND vs WI Live Cricket Score 1st test Day 3 Narendra Modi Stadium 4th OCT India vs West Indies Scorecard Today - cricket news
Hindi Newsक्रिकेटIND vs WI Test Live: रवींद्र जडेजा को आज मिलेगी खुली छूट; भारत तीसरे दिन ही खत्म करना चाहेगा मैच
IND vs WI Test Live: भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज को 162 रनों पर ढेर कर भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। जडेजा शतक बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sat, 04 Oct 2025 08:14 AM
IND vs WI Test Live: भारत-वेस्टइंडीज दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन टीम इंडिया की नजरें ताबड़तोड़ बैटिंग कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह से कुचलने पर होगी। रवींद्र जडेजा शतक बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, वहीं वॉशिंगटन सुंदर उनका साथ दे रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों को आज तेजी से रन बनाने की पूरी छूट मिलेगी। भारत की नजरें पहले एक-डेढ सेशन बल्लेबाजी कर मैच को आज ही खत्म करने पर होगी। अभी तक हुए दो दिन के खेल में भारत का दबदबा पूरी तरह से दिखा है। टॉस को छोड़कर हर चीज टीम इंडिया के हित में रही है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 162 रनों पर सिमट गई। मोहम्मद सिराज ने 4 तो जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट लिए। इसके बाद बैटिंग में जडेजा के अलावा केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा, वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 50 रनों की शानदार पारी खेली। भारत के पास अभी 286 रनों की लीड है।

4 Oct 2025, 08:14:39 AM IST

IND vs WI Test Live: जडेजा की नजरें क्या 200 पर होगी?

IND vs WI Test Live: रवींद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 175 रनों का है। वह अहमदाबाद टेस्ट में फिलहाल 104 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उनकी नजरें आज दोहरे शतक पर हो सकती है। भारत के पास इस मैच में समय ही समय है।

4 Oct 2025, 08:06:31 AM IST

IND vs WI Test Live: वॉशिंगटन सुंदर दिखाएंगे बल्लेबाजी में दम?

IND vs WI Test Live: सुंदर को वेस्टइंडीज के खिलाफ ज्यादा गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला, वह इंजर्ड भी थे, मगर उनके पास बल्लेबाजी में इसकी कसर निकालने का पूरा मौका है। आज वह एक आतिशी पारी खेल भारत को बड़े स्कोर की ओर ले जा सकते हैं।

4 Oct 2025, 07:36:25 AM IST

IND vs WI Test Live: भारत के पास 286 रनों की बढ़त

IND vs WI Test Live: दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने मेहमानों पर 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। आज तीसरे दिन टीम इंडिया इस लीड को 400 के करीब ले जाने की कोशिश करेगी।

