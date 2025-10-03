IND vs WI Live Cricket Score- दूसरे दिन का खेल कब शुरू होगा?
IND vs WI Live Cricket Score- भारत-वेस्टइंडीज पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल साढ़े 9 बजे शुरू होगा। केएल राहुल और शुभमन गिल पर हर किसी की निगाहें रहेंगी।
भारत-वेस्टइंडीज लाइव स्कोर (शुभमन गिल और केएल राहुल)
IND vs WI Live Cricket Score- भारत बनाम वेस्टइंडीज दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 162 रनों पर सिमट गई, जिसके जवाब में भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बोर्ड पर लगाए। क्रीज पर केएल राहुल अर्धशतक बनाकर मौजूद हैं, वहीं उनका साथ कप्तान शुभमन गिल दे रहे हैं। भारत को दो झटके यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन के रूप में लगे। टीम इंडिया मेहमानों से अभी भी 41 रन पीछे है। IND vs WI मैच के दूसरे दिन भारत की नजरें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने पर होगी ताकि उन्हें दूसरी बार बैटिंग करने ही ना आना पड़े। हालांकि बारिश मैच में खलल डाल सकती है। आज अहमदाबाद में बारिश का अलर्ट जारी है।
IND vs WI Live Cricket Score- शुभमन गिल से भी रहेंगी उम्मीदें
IND vs WI Live Cricket Score- बतौर कप्तान गिल ने इंग्लैंड में तो अपने बल्ले से खूब धमाल मचाया, मगर अब बारी भारतीय सरजमीं पर रनों का अंबार लगाने की है। उनसे आज शतक की उम्मीद रहेगी। वह 18 रन बनाकर केएल राहुल का साथ दे रहे हैं।
IND vs WI Live Cricket Score- मैच के दूसरे दिन का बारिश डालेगी खलल?
IND vs WI Live Cricket Score- अहमदाबाद में आज बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि यह अलर्ट 2 बजे से पहले तक का ही है, ऐसे में पहले दो सेशन के दौरान मैच रुक-रुक के हो सकता है।
IND vs WI Live Cricket Score- केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद
IND vs WI Live Cricket Score- केएल राहुल ने अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन संयम से बल्लेबाजी की और वह नाबाद 53 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। आज उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। हालांकि पहले दिन वह टांग के दर्द से जूझते हुए दिखाई दिए थे। उम्मीद है कि उनकी फिटनेस उनका साथ देगी।
IND vs WI Live Cricket Score- भारत 121/2
IND vs WI Live Cricket Score- वेस्टइंडीज के 162 के जवाब में भारत ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 53 तो शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
