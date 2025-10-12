Cricket Logo
कुलदीप यादव ने 5 विकेट हॉल के साथ की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ कहर बनकर टूटे

कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में पंजा खोला। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां 5 विकेट हॉल है। इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत ने वेस्टइंडीज को 248 पर समेटा।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 01:19 PM
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने मेहमानों को 248 के स्कोर पर ढेर किया। इससे पहले भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 518 रन बोर्ड पर लगाए थे। कुलदीप यादव ने अपने टेस्ट करियर का 5वां पंजा खोला, जिसके दम पर टीम इंडिया पहली पारी के बाद 270 रनों की लीड हासिल करने में कामयाब रही। भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन देकर एक बार फिर बैटिंग करने को कहा है। कुलदीप यादव ने इस 5 विकेट के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 5 विकेट हॉल लेने का। कुलदीप यादव ने अपने करियर का 5वां फाइफर लेकर इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर जॉनी वार्डले की बराबरी कर ली है। हालांकि इनिंग के मामले में कुलदीप जॉनी वार्डले से काफी आगे हैं।

कुलदीप यादव ने अपना 5वां फाइव विकेट हॉल मात्र 15वें टेस्ट में लिया, जबकि जॉनी वार्डले को ऐसा करने के लिए 28 मैच लगे थे। लिस्ट में साुउथ अफ्रीका के पॉल एडम्स भी हैं जिन्होंने 45 मैचों में 4 बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट हॉल लिया था।

ये भी पढ़ें:वेस्टइंडीज की एक और करारी हार की लिख गई कहानी, दिल्ली में इंडिया ने दिया फॉलोऑन

कुलदीप यादव के 5 विकेट हॉल की बात करें तो उनका पहला पंजा भी वेस्टइंडीज के खिलाफ 2018 में खुला था, इसके बाद वह ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा कहर बरपा चुके हैं।

टेस्ट में कुलदीप यादव के लिए पांच विकेट हॉल

2018 बनाम वेस्टइंडीज, राजकोट

2019 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी

2022 बनाम बांग्लादेश, चटगाँव

2024 बनाम इंग्लैंड, धर्मशाला

2025 बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली*

