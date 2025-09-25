भारतीय टीम से बाहर किए जाने पर करुण नायर सिलेक्टर्स से खफा, बोले- जब किसी से रन नहीं बने तो...

भारत के बल्लेबाज करुण नायर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम में जगह नहीं बना पाने से निराश हैं। उन्होंने कहा है कि वह चयन की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उनके पास इस फैसले पर कहने के लिए कुछ नहीं है।

बीसीसीआई ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया। इस टीम में करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन को जगह नहीं मिला है और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने संकेत दिये कि दोनों बल्लेबाज अब टीम प्रबंधन की रणनीति का हिस्सा नहीं हैं । करुण नायर को भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था, उन्हें करीब तीन हजार से ज्यादा दिन के बाद टीम में वापसी का मौका मिला था। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वह चयनकर्ताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और अगली ही सीरीज से उनका नाम कट गया। करुण नायर ने टीम से बाहर किए जाने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और फैसले को गलत बताया है।

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करुण नायर ने चार टेस्ट में 25.62 के औसत स 205 रन बनाए। करुण नायर को अपने चयन का इंतजार था। हालांकि टीम का ऐलान होने के बाद उनका नाम स्क्वॉड में शामिल नहीं था। करुण नायर ने टीओआई से कहा, ''हां, मुझे चयन की उम्मीद थी। मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। कोई शब्द नहीं है। मेरे पास कहने को कुछ ख़ास नहीं है। मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल है।"

करुण नायर ने इंग्लैंड सीरीज के लिए चुने जाने से पहले घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। नायर ने 2024-25 में घरेलू सीजन में नौ रणजी ट्रॉफी मैचों में 863 रन बनाए हैं। उन्होंने चार शतक लगाए। नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी में आठ मैचों में 779 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने पांच शतक लगाए। इंग्लैंड दौरे पर करुण शुरुआती तीन मैचों में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चौथे मैच में उन्हें बाहर रखा गया था। हालांकि अंतिम टेस्ट में उन्होंने 109 गेंद में 57 रन बनाए।

उन्होंने आगे कहा, ''आपको चयनकर्ताओं से पूछना चाहिए कि वह क्या सोच रहे हैं। आखिरी टेस्ट में जब पहली पारी में किसी से रन नहीं बना था तो मैंने 50 रन बनाए थे। इसलिए हां, मैंने सोचा कि मैंने योगदान दिया था, खासकर आखिरी गेम जो हमने जीता था। लेकिन अब क्या ही होगा। ये सब मायने नहीं रखता।''

