ind vs wi India head coach Gautam Gambhir Can never forget loss to New zealand at home

न्यूजीलैंड से मिले जख्म को भुला नहीं पाएंगे कोच गौतम गंभीर, खिलाड़ियों को भी याद दिलाया

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि वह घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार को कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की सलाह दी है लेकिन अतीत को याद रखने के लिए भी कहा है।

Bhasha Sat, 11 Oct 2025 06:25 PM
पिछले साल न्यूजीलैंड के हाथों घरेलू मैदान पर मिली 0-3 की हार आज भी भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर को कचोटती है और वह नहीं चाहते कि उनके खिलाड़ी भविष्य की तैयारी करते हुए टेस्ट मैचों में मिली उस करारी शिकस्त हार को भूल जाएं। यह घरेलू सरजमीं पर 12 साल में भारत की टेस्ट सीरीज में पहली हार थी।

गंभीर ने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, ‘‘ मैं अगर ईमानदारी से और दिल से कहूं, तो मुझे नहीं लगता कि अपने कोचिंग कार्यकाल में मैं इसे कभी भूल पाऊंगा। मुझे इसे भूलना भी नहीं चाहिए। मैंने खिलाड़ियों से भी यही कहा है कि आगे देखना जरूरी है, लेकिन कभी-कभी अतीत को याद रखना भी जरूरी होता है।’’

इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, ‘‘सबने सोचा था कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। ड्रेसिंग रूम में हमें बार-बार याद दिलाना होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ था।’’ उस सीरीज में सूपड़ा साफ होने से भारत के लगातार तीसरे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खेलने की संभावनाओं को बड़ा झटका लगा था। भारत इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सरजमीं पर हुई सीरीज में हार के बाद डब्ल्यूटीसी फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया था।

ऑस्ट्रेलिया दौरे की यह सीरीज दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए आखिरी सीरीज साबित हुई। अश्विन ने इस सीरीज के दौरान जबकि रोहित और कोहली ने इसके बाद खेल के लंबे प्रारूप को अलविदा कह दिया।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जा रहा है। भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित की। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक चार विकेट पर 140 रन बनाए हैं और वह भारत से अभी 378 रन पीछे है। भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रन से जीता था।

