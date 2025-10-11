ind vs wi india captain Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC break rishabh pant record रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत का भी रिकॉर्ड ध्वस्त, शुभमन गिल बने नंबर वन भारतीय बल्लेबाज, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs wi india captain Shubman Gill becomes leading run scorer for India in WTC break rishabh pant record

रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत का भी रिकॉर्ड ध्वस्त, शुभमन गिल बने नंबर वन भारतीय बल्लेबाज

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। पंत ने 38 मैचों में 2731 रन बनाए थे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 10:36 AM
share Share
Follow Us on
रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत का भी रिकॉर्ड ध्वस्त, शुभमन गिल बने नंबर वन भारतीय बल्लेबाज

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा था और शनिवार को उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की।

शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज बन गए हैं। डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के नाम है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ने 69 मैचों में 52.86 के औसत से 6080 रन बनाए हैं। रूट ने इस दौरान 21 शतक जड़े हैं। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। शुभमन गिल 39 मैचों में 71 पारियों में 42.36 के औसत से 2750 से अधिक रन बना चुके हैं। गिल के नाम नौ शतक है।

ये भी पढ़ें:यशस्वी जायसवाल के रनआउट में किसकी गलती? दोहरे शतक से चूके; गिल दिखे मायूस

ऋषभ पंत ने 38 मैचों में 43.34 के औसत से 2731 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम 40 मैचों में 2716 रन हैं। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 46 मैचों में 2627 रन बनाए हैं। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान दोहरा शतक लगाने से चूक गए। वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटे।

India Vs West Indies Shubman Gill
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |