रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत का भी रिकॉर्ड ध्वस्त, शुभमन गिल बने नंबर वन भारतीय बल्लेबाज

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा। पंत ने 38 मैचों में 2731 रन बनाए थे।

भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा था और शनिवार को उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ये उपलब्धि हासिल की।

शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 11वें बल्लेबाज बन गए हैं। डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के नाम है। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ने 69 मैचों में 52.86 के औसत से 6080 रन बनाए हैं। रूट ने इस दौरान 21 शतक जड़े हैं। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं। शुभमन गिल 39 मैचों में 71 पारियों में 42.36 के औसत से 2750 से अधिक रन बना चुके हैं। गिल के नाम नौ शतक है।