टीम के प्रदर्शन से गदगद हुए शुभमन गिल, घर पर पहली जीत पर बोले-मुझे कोई शिकायत नहीं

भारतीय कप्तान शुभमन गिल घर पर मिली पहली जीत से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए एक परफेक्ट मैच था। भारत ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से धोया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पारी और 140 रन से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस में अपनी लगातार खराब किस्मत को नजरअंदाज करते हुए कहा कि उन्हें अपनी टीम से हर विभाग में इस तरह की शानदार प्रदर्शन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दो मैचों की इस सीरीज के लिए टीम में उपकप्तान की भूमिका निभा रहे रविंद्र जडेजा ने नाबाद शतक जड़ने के बाद चार विकेट झटके, जिससे भारत ने तीन दिन के अंदर ही मैच अपने नाम कर लिया।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ''मैं लगातार छह बार टॉस हारा हूं लेकिन जब तक हम मैच जीत रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से कहूं तो यह हमारे लिए एक ‘परफेक्ट’ मैच था। तीन शतक लगे, हम क्षेत्ररक्षण में शानदार थे तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।''

गिल ने पिच को बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन बताया और शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘जब भी आप अच्छी शुरुआत करते हैं, तो इस पिच पर रन बनाना आसान था। मैं अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सका लेकिन मैं शतक लगाने वालों के लिए बहुत खुश हूं।’’ गिल टीम स्पिन विभाग में कई विकल्प होने को अच्छी परेशानी मानते हैं।