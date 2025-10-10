ind vs wi India batting coach Sitanshu Kotak impress with Yashasvi Jaiswal approach returned unbeaten on 173 यशस्वी जायसवाल ने बड़ी पारी खेलने का बना लिया था मन, कोच सितांशु कोटक ने बताई अंदर की बात, Cricket Hindi News - Hindustan
बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि यशस्वी जायसवाल पहले मैच में जल्दी आउट होने से निराश थे और दूसरे मैच में बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे थे। कोच ने कहा कि यशस्वी ने बिना आक्रामक हुए ये रन बनाए, जोकि उनकी परिपक्व बल्लेबाजी को दिखाता है।

Himanshu Singh BhashaFri, 10 Oct 2025 10:27 PM
भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने शुक्रवार को यशस्वी जायसवाल की नाबाद 173 रन की शानदार पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ता और संयमित बल्लेबाजी सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दूसरे टेस्ट के पहले दिन जायसवाल ने 262 गेंदों में 22 चौकों की मदद से यह पारी खेली और बिना ज्यादा आक्रामक हुए दिन की शुरुआत से अंत तक पूरी तरह नियंत्रण में दिखे।

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से जब पूछा गया कि उनकी नजर में सबसे खास क्या रहा तो उन्होंने कहा, ‘‘ जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढाई वह शानदार था। उन्होंने खुद को पिच के हिसाब से ढाल लिया, गेंद की उछाल और गति को देखते हुए उन्होंने जो शॉट्स चुने, वे बेहतरीन थे।’’

सौराष्ट्र के इस बायें हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि जायसवाल अहमदाबाद टेस्ट में 36 रन पर आउट होने के बाद थोड़ा निराश थे और इस बार बड़ा स्कोर बनाने के लिए बेहद संकल्पबद्ध थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वो बड़ी पारी को लेकर कितने दृढ़ निश्चयी थे।’’

कोटक इस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे कि जायसवाल ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक हुए बिना सही शॉट्स का चुनाव करके गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा, ‘‘ यह उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि बिना बहुत आक्रामक हुए भी वो 173 रन बनाकर नाबाद हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने कितनी संतुलित और परिपक्व बल्लेबाजी की है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ ऐसे खिलाड़ी परिस्थितियों को समझते हैं। वह पिच की उछाल और गेंदबाजों को समझ कर रन बनाते हैं। उन्होंने आज इसी अंदाज में बल्लेबाजी की। ’’ कोटक ने कहा कि सलामी बल्लेबाज लोक राहुल थोड़े बदकिस्मत रहे लेकिन पिच क्यूरेटर ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा, ‘‘ हमने दो विकेट पर 318 रन बना लिए हैं और यह दर्शाता है कि यह एक अच्छी पिच है। जहां विकेट पर घास नहीं है, वहां पैरों के निशान हैं। जब तक घास नहीं होगी, वहां पिच खुरदरी होगी। इससे गेंदबाजों को मदद मिली।’’

