यशस्वी जायसवाल ने बड़ी पारी खेलने का बना लिया था मन, कोच सितांशु कोटक ने बताई अंदर की बात

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा है कि यशस्वी जायसवाल पहले मैच में जल्दी आउट होने से निराश थे और दूसरे मैच में बड़ी पारी खेलने के इरादे से उतरे थे। कोच ने कहा कि यशस्वी ने बिना आक्रामक हुए ये रन बनाए, जोकि उनकी परिपक्व बल्लेबाजी को दिखाता है।

भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने शुक्रवार को यशस्वी जायसवाल की नाबाद 173 रन की शानदार पारी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ता और संयमित बल्लेबाजी सबसे ज्यादा प्रभावित किया। दूसरे टेस्ट के पहले दिन जायसवाल ने 262 गेंदों में 22 चौकों की मदद से यह पारी खेली और बिना ज्यादा आक्रामक हुए दिन की शुरुआत से अंत तक पूरी तरह नियंत्रण में दिखे।

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से जब पूछा गया कि उनकी नजर में सबसे खास क्या रहा तो उन्होंने कहा, ‘‘ जिस तरह से उन्होंने पारी को आगे बढाई वह शानदार था। उन्होंने खुद को पिच के हिसाब से ढाल लिया, गेंद की उछाल और गति को देखते हुए उन्होंने जो शॉट्स चुने, वे बेहतरीन थे।’’

सौराष्ट्र के इस बायें हाथ के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि जायसवाल अहमदाबाद टेस्ट में 36 रन पर आउट होने के बाद थोड़ा निराश थे और इस बार बड़ा स्कोर बनाने के लिए बेहद संकल्पबद्ध थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वो बड़ी पारी को लेकर कितने दृढ़ निश्चयी थे।’’

कोटक इस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे कि जायसवाल ने जरूरत से ज्यादा आक्रामक हुए बिना सही शॉट्स का चुनाव करके गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा, ‘‘ यह उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि बिना बहुत आक्रामक हुए भी वो 173 रन बनाकर नाबाद हैं। यह दिखाता है कि उन्होंने कितनी संतुलित और परिपक्व बल्लेबाजी की है।’’