टीम इंडिया ने ढाई दिन में निकाला वेस्टइंडीज का कचूमर, रवींद्र जडेजा ने अहमदाबाद में काटा गदर

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में जबर्दस्त जात हासिल की। अहमदाबाद के मैदान पर खेले गए मैच में रवींद्र जडेजा ने हरफनमौला प्रदर्शन किया। भारत पिछले 26 टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपराजित रहा है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 02:20 PM
टीम इंडिया ने ढाई दिन में निकाला वेस्टइंडीज का कचूमर, रवींद्र जडेजा ने अहमदाबाद में काटा गदर

टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज का ढाई दिन में कचूमर निकाल दिया। भारत ने मैच के तीसरे दिन शनिवार को दूसरे सेशन में पारी और 140 रनों से धमाकेदार जीत हासिल की। भारत ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने गदर काटा। उन्होंने बल्ले और गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया। जडेजा ने शतक (नाबाद 104) जड़ने के अलावा वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 40 रन देकर चार विकेट चटकाए। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में भारत ने पांच विकेट पर 448 रन बनाकर पारी घोषित की। भारत को पहली पारी के आधार पर 286 रनों की दमदार बढ़त मिली। वहीं, वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 146 पर सिमटी। पहली पारी में चार शिकार करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तीन विकेट निकाले। स्पिनर कुलदीप यादव ने दो जबकि ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने एक शिकार किया। तीसरे दिन भारत के पारी घोषित करने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने लंच ब्रेक तक पांच विकेट गंवा दिए। सिराज ने आठवें ओवर में तेजनारायण चंद्रपॉल (आठ) को पवेलियन भेजकर भारत को पहली सफलता दिलाई।

इसके बाद, जडेजा ने 11वें ओवर में जॉन कैंपबेल (14) को अपने जाल में फंसाया। जडेजा ने ब्रैंडन किंग (5) और कप्तान शाई होप (1) का भी शिकार किया। टिकने का प्रयास कर रहे ऐलेक ऐथनेज (38) को सुंदर ने कॉट एंड बोल्ड किया। जस्टिन ग्रीव्स (25), जोमेल वारिकन (0) को सिराज ने आउट किया। 42वें ओवर में जडेजा ने जोहान लेन (14) को आउट कर वेस्टइंडीज को नौवां झटका दिया। कुलदीप ने 46वें ओवर की पहली गेंद पर जेडन सील्स (22) को आउट कर वेस्टइंडीज की दूसरी पारी को समेटा।

भारत ने दूसरे दिन ही वेस्टइंडीज की हालत खराब कर दी थी। दूसरे दिन पिच बल्लेबाजों की मददगार थी जिस पर जडेजा के अलावा केएल राहुल(100), ध्रुव जुरेल (125) ने शतक ठोके। तीसरे दिन सुबह के सत्र में गेंदबाजों को मिलने वाली मदद का फायदा उठाने के लिए ही भारत ने पारी समाप्ति की घोषणा की। पिच से तेज गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और सिराज को ज्यादा सहायता नहीं मिली लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज टिककर खेल नहीं सके। भारतीय टीम पिछले 23 सालों में 26 टेस्ट मैचों में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपराजित रही है।

Ravindra Jadeja India Vs West Indies
