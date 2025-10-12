IND vs WI: क्या फॉलोऑन के बाद किसी टीम ने जीता है टेस्ट मैच? चौंका देगा 148 साल का इतिहास

IND vs WI: भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को फॉलोऑन के लिए मजबूर किया। भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रनों की बढ़त हासिल की। जानिए, टेस्ट इतिहास में फॉलोऑन के बाद जीत का रिकॉर्ड कैसा है?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा और अंतिम टेस्ट खेला जा रहा है। भारत ने मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन के लिए मजबूर किया। भारत ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की थी, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने 248 रन जुटाए। भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रनों की बढ़त हासिल की। क्या फॉलोऑन के बाद किसी टीम ने टेस्ट मैच जीता है? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो इसका जवाब 'हां' है। हालांकि, 148 साल का टेस्ट इतिहास आपको चौंका देगा। टेस्ट में सिर्फ चार बार ही फॉलोऑन के बाद टीम ने जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने दो बार जबकि भारत और न्यूजीलैंड ने एक-एक मर्तबा यह कमाल किया।

टेस्ट क्रिकेट में फॉलोऑन नियम तब लागू होता है, जब किसी टीम को पहली पारी में 200 या उससे अधिक रनों की बढ़त मिलती है। बढ़त हासिल करने वाली टीम इस नियम के तहत फौरन विपक्षी टीम को दूसरी पारी खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। टेस्ट में पहली बार फॉलोऑन इंग्लैंड ने खेला था और 10 रन से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने 1894 में सिडनी के मैदान पर 586 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 325 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया को 261 रनों की बढ़त मिली और इंग्लैंड ने फॉलोऑन खेलते हुए 437 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने 177 रनों का लक्ष्य था लेकिन इंग्लैंड ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक समय 130/2 का स्कोर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम लड़खड़ा गई। बॉबी पील (6/67) और जॉनी ब्रिग्स (3/25) ने कातिलाना गेंदबाजी की।

टेस्ट में दूसरी बार फॉलोऑन के बाद जीत भी इंग्लैंड ने हासिल की। इंग्लैंड ने 1981 में हेडिंग्ले में पहली पारी में 227 रनों से पिछड़ने के बाद 18 रनों से विजयी परचम फहराया। इयान बॉथम ने दूसरी पारी में नाबाद 149 रनों की पारी खेलकर मैच का रुख पलटा। उनकी शानदार बैटिंग के दम पर इंग्लैंड को 129 रनों की बढ़त मिली। इसके बाद, बॉब विलिस ने खतरनाक स्पेल डाला और ऑस्ट्रेलिया को 111 रनों पर ढेर कर दिया। विलिस ने 43 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे। यह एशेज की सबसे यादगार जीतों में से एक है। भारत ने साल 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया से फॉलोऑन मिलने के बाद 171 रनों से मैच जीता था। इसे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट जीतों में से एक माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के 445 के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 274 रनों से पिछड़ने के बाद गजब का जज्बा दिखाया था।