शुभमन गिल के टॉस जीतने पर वायरल हुआ गंभीर-बुमराह का रिएक्शन, पहली बार झोली में गिरा सिक्का

शुभमन गिल ने अपने 7वें टेस्ट में टॉस जीतकर शर्मनाक रिकॉर्ड को खुद के नाम करने से बचा लिया है। टॉस जीतने से पहले बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बेवन कॉन्गडन के नाम है जिनकी झोली में 7 मैच के बाद सिक्का गिरा था। वहीं गिल लिस्ट में टॉम लेथम के साथ दूसरे पायदान पर है।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल का आखिरकार टॉस हारने का सिलसिला टूट गया है। जून-जुलाई में हुए इंग्लैंड दौरे पर उन्हें पहली बार टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई थी। इंग्लैंड दौरे पर भारत ने 5 टेस्ट खेले थे और हर एक मैच में उन्होंने टॉस हारा था। इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने अहमदाबाद में होम सीजन की शुरुआत अक्टूबर में की। उम्मीद थी कि समय के साथ गिल की किस्मत बदलेगी और सिक्का उनकी झोली में गिरेगा, मगर पहले टेस्ट में भी वह टॉस हार गए। लगातार 6 मैच में टॉस हारने के बाद आखिरकार गिल की किस्मत चमकी और सिक्का उनकी झोली में गिरा।

शुभमन गिल के टॉस जीतने के बाद हेड कोच गौतम गंभीर और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का रिएक्शन देखने वाला था।

टॉस जीतने से पहले कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा टेस्ट- 7 बेवन कॉन्गडन

6 टॉम लैथम

6 शुभमन गिल