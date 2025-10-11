'आई लव यू', लाइव मैच में कप्तान शुभमन गिल पर फिदा हुई खूबसूरत फैन, तस्वीर वायरल

दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक फीमेल फैन का प्लेकार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उसने लिखा 'आई लव यू शुभमन गिल'। शुभमन ने शनिवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 129 रन बनाए।

भारतीय टीम के क्रिकेटर शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में दमदार पारी खेली। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच के दूसरे दिन शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर का 10वां शतक लगाया। शुभमन गिल ने यशस्वी, नीतीश और जुरेल के साथ बड़ी साझेदारी निभाई। जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित की। यशस्वी के साथ साझेदारी के दौरान टीवी पर दर्शकों का रिएक्शन देखने को मिला, इसके दौरान एक लड़की का प्लेकार्ड सामने आया, जिसमें उनसे गिल से अपने प्यार का इजहार किया था।

युवा फैन की तस्वीरें सामने आते ही वायरल हो गईं। लड़की ने अपने प्लेकार्ड पर लिखा, ''आई लव यू शुमभन गिल''। पिछले कुछ सालों में शुभमन गिल ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। वह इस साल टेस्ट के बाद वनडे टीम के भी कप्तान बन गए हैं। अगले साल तक वह भारत के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन जाएंगे।

भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित कर दी। भारत की पारी में यशस्वी जायसवाल (258 गेंदों पर 175 रन) और कप्तान शुभमन गिल (196 गेंदों पर नाबाद 129 रन) ने शतक जबकि साई सुदर्शन (87) ने अर्धशतक बनाया। वेस्टइंडीज की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन (98 रन देकर तीन विकेट) सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे।

गिल ने भारत की पहली पारी तब समाप्त घोषित कर दी जब ध्रुव जुरेल (79 गेंदों पर 44 रन) रोस्टन चेज की गेंद पर पुल करने की कोशिश में बोल्ड हो गए। गिल के पास दोहरा शतक पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के सामने बड़ी पारी खेलना ज्यादा मायने नहीं रखता। दूसरे सत्र में लगभग एक घंटा बीत चुका था और गिल को ड्रेसिंग रूम से संकेत मिला कि अब मेहमान टीम को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतारने का समय आ गया है।

भारतीय कप्तान ने 196 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और दो छक्के लगाए और जुरेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 102 रन जोड़े, जिन्होंने लंच के बाद तेजी से रन बनाने का फैसला किया। भारत ने दूसरे दिन 44.2 ओवर बल्लेबाजी की और कल के स्कोर दो विकेट पर 318 रन में 200 रन जोड़े। गिल ने अपना शतक खैरी पियरे की गेंद पर कट शॉट लगाकर बनाया जिससे उन्हें तीन रन मिले। पिछले सात टेस्ट मैचों में अपने पांचवें शतक और पिछले मैच में अर्धशतक के साथ उन्होंने दिखा दिया कि कप्तान बनने के बाद उनकी बल्लेबाजी में निखार आया है।