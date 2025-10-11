Cricket Logo
IND vs WI: सोचा नहीं था कि ऐसी गलती करेगा... कुंबले ने यशस्वी और शुभमन में से किसपर मढ़ा दोष?

यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में दोहरे शतक से चूक गए। वह रनआउट होकर पवलियन लौटे। उसक वक्त दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल थे। अनिल कुंबले ने रनआउट का दोष ओपनर यशस्वी पर मढ़ा है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 06:00 PM
युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की। लगा रहा था कि यशस्वी आसानी से दिल्ली के अरुण जटेली स्टेडियम में दोहरा शतक जमा देंगे। हालांकि, यशस्वी रनआउट हो गए। उन्होंने 258 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 175 रनों की पारी खेली। वह मिडऑफ की दिशा में शॉट खेलने के बाद तुरंत दौड़ पड़े थे। नॉन-स्ट्राइकर एंड पर कप्तान शुभमन गिल (नाबाद 129) थे। गिल ने कुछ कमद बढ़ाए मगर तब तक गेंद फील्डर के पास चली गई। उस वक्त तक यशस्वी आधी पिच तक पहुंच चुके थे। उन्होंने वापस लौटने की कोशिश मगर कोई फायदा नहीं हुआ। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने रनआउट का दोष ओपनर यशस्वी पर मढ़ा है।

कुंबले ने दूसरे दिन लंच ब्रेक के समय स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “इसकी हमने बिलकुल उम्मीद नहीं की थी। हमने सोचा भी नहीं था कि जायसवाल जैसा खिलाड़ी ऐसी गलती करेगा। मुझे लगा कि शायद उन्होंने बहुत शॉट अच्छा खेला और शायद उसे लगा कि वह अपने दाएं या बाएं फील्डर को चकमा दे रहा है। शायद वह फ्लो के साथ चला गया। मुझे पता है कि यह उसका फैसला था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह नॉन-स्ट्राइकर छोर तक पहुंच पाता क्योंकि गेंद सीधे मिडऑफ फील्डर के पास गई। कोई मौका ही नहीं था।”

उन्होंने आगे कहा, “बस यही संदेह था कि क्या कीपर ने बेल्स गिराईं। क्या गेंद उसके हाथ में थी या पहले ही निकल गई? मैदानी अंपायर को तीसरे अंपायर को रेफर करने में भी कोई हिचक नहीं हुई। यह मेरे लिए भी थोड़ा हैरान करने वाला था, लेकिन आखिरकार जायसवाल का फैसला गलत था। मुझे लगा कि वह एक लंबी पारी के लिए सेट है। उसका तरीका थोड़ा अलग था। मुझे लगा कि वह कल सुबह के पहले सत्र वाले तरीके पर ही लौटेगा लेकिन उसने कल शाम को जिस तरह से खेल छोड़ा, उसी लय में था। मेरे लिए यह थोड़ा हैरान करने वाला था।”

बता दें कि भारत ने दूसरे दिन वेस्टइंडीज को बैकफुट पर भेजकर अंतिम टेस्ट मैच में एक और बड़ी जीत की उम्मीद जगाई है। भारत ने अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 518 रन पर समाप्त घोषित की। जवाब में वेस्टइंडीज ने स्टंप्स तक चार विकेट पर 140 रन बनाए। वेस्टइंडीज टीम फिलहाल भारत से 378 रन पीछे है। भारत ने अहमदाबाद में खेला गया पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रन से जीता था और अगर मेजबान टीम को दिल्ली में फॉलोऑन देने का मौका मिलता है तो उससे हिचकिचाएगी नहीं।

