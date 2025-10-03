IND vs WI bowling coach Ravi Rampaul admit team missing Shamar and Alzarri service after team india massive lead भारत के बल्लेबाजों का खौफ, वेस्टइंडीज के बॉलिंग कोच रवि को खलने लगी शामार-अल्जारी की कमी, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs WI bowling coach Ravi Rampaul admit team missing Shamar and Alzarri service after team india massive lead

भारत के बल्लेबाजों का खौफ, वेस्टइंडीज के बॉलिंग कोच रवि को खलने लगी शामार-अल्जारी की कमी

भारतीय टीम के तीन बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया। गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण गेंदबाजी कोच रामपाल को जोसेफ और अल्जारी की कमी महसूस हो रही है।

Himanshu Singh BhashaFri, 3 Oct 2025 08:55 PM
वेस्टइंडीज के गेंदबाजी कोच रवि रामपाल ने शुक्रवार को कहा कि शामार जोसफ और अल्जारी जोसफ जैसे खिलाड़ियों का चोटिल होना नुकसानदायक रहा क्योंकि इनके नहीं खेलने से भारत दौरे के लिए उनकी टीम कमजोर हो गई। भारत के तीन बल्लेबाजों केएल राहुल (100 रन), ध्रुव जुरेल (125 रन)और रविंद्र जडेजा (नाबाद 104 रन) के शतक जड़ने से वेस्टइंडीज की टीम शुक्रवार को दबाव में आ गई जिससे मेजबान टीम ने स्टंप तक पांच विकेट पर 448 रन बनाकर 286 रन की विशाल बढ़त हासिल की।

रामपाल ने दूसरे दिन के खेल के बाद कहा, ‘‘शामार और अल्जारी का चोटिल होना हमारे लिए मुश्किल भरा रहा। जोहान लेने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे लेकिन इन चोटिल गेंदबाज की जगह लेना बड़ी जिम्मेदारी थी। हम तेज गेंदबाजी विभाग में देख सकते हैं कि जेडन सील्स के लिए कोई सहायक नहीं था।’’

रामपाल ने कहा, ‘‘हमने अलग रणनीतियां आजमाईं। मुझे लगता है कि आगे चलकर हम शायद ज्यादातर इस पर ही अडिग रहें। लेकिन गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ’’ वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 162 रन पर सिमट गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगर हमने पहले दिन पहले घंटे में थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी की होती और विकेट नहीं गंवाए होते तो स्थिति अलग हो सकती थी। लेकिन उस सत्र के बाद हमने जो विकेट गंवाए, उसने हमें इस स्थिति में ला दिया।’’

ये भी पढ़ें:केएल राहुल की एक साल की मेहनत लाई रंग, पता चल गई बड़ी पारी खेलने की ट्रिक

पिच से अब तक स्पिनरों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है इस पर रामपाल ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘थोड़ी हैरानी हुई। दोपहर के बाद ही कुछ गेंदें स्पिन हुईं। लेकिन यह थोड़ा हैरानी भरा था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘रविंद्र जडेजा स्पिनरों के खिलाफ थोड़ा ज्यादा आक्रामक थे। ’’

भारत ने दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को अपनी पहली पारी में पांच विकेट पर 448 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी थी। भारत ने पांच विकेट शेष रहते 286 रन की बढ़त के साथ मैच पर अपना शिकंजा कस दिया।

India Vs West Indies
