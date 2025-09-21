IND vs WI BCCI secretary Devajit Saikia says India squad selection meeting will be online on September 23 or 24 अगले सप्ताह चुनी जाएगी भारतीय टेस्ट टीम, BCCi सचिव देवजीत सैकिया ने मीटिंग की डेट बताई, Cricket Hindi News - Hindustan
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि आगामी वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को होगा। पहला टेस्ट दो अक्टूबर और दूसरा 10 अक्टूबर से शुरू होगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:35 PM
वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान अगले सप्ताह होने वाला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने रविवार को बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को होगा। भारत अपने घरेलू सत्र की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ करने के लिए तैयार है, जो 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगी।

मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत भारत की ये पहली घरेलू सीरीज होगी। भारत ने इस चक्र की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर करके की। इस सीरीज में शुभमन गिल भारत के नए टेस्ट कप्तान थे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि आगामी सीरीज के लिए मीटिंग ऑनलाइन होगी।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीओआई से कहा, ''वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को होगा। चयन मीटिंग ऑनलाइन होगी।'' भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीरीज में मोहम्मद सिराज की वापसी होगी, जोकि हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे।

वेस्टइंडीज ने दो अक्टूबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। यह सीरीज रोस्टन चेज की अगुवाई वाली टीम के लिए नए आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप चक्र में जून-जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद दूसरी सीरीज है। इस सीरीज के लिए वेस्टइडीज ने बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। टीम में टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे की भी वापसी हुई है।

भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज की टीम इस प्रकार है:- रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उपकप्तान), केवलोन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैम्पबेल, तेगनारायण चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रिव्स, शाई होप (विकेटकीपर), तेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमार जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खारी पियरे और जेडन सील्स।

