Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs WI Ahmedabad Test India batting but empty stadium is this the effect of Virat Kohli and Rohit Sharma s retirement

15 साल बाद भारत में किसी टेस्ट में नहीं हैं कोहली या रोहित; खाली कुर्सियों की वजह यही तो नहीं?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। 15 साल बाद भारत में कोई ऐसा टेस्ट हो रहा है जिसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा में से कोई भी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है। क्या यही वजह है कि स्टेडियम लगभग खाली है?

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 02:05 PM
टेस्ट मैच में वैसे तो टी20 या ओडीआई की तरह स्टेडियम खचाखच नहीं भरे रहते, फिर भी ठीक-ठाक संख्या में दर्शक मैच देखने पहुंचते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट के साथ ही भारत अपने होम सीजन की शुरुआत कर चुका है। टेस्ट का दूसरा दिन है और अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम लगभग खाली है। पहले दिन भी यही हाल था। दूसरे दिन भी वही हाल है। ज्यादातर स्टैंड खाली है और ये तब है जब भारत बल्लेबाजी कर रहा है। टेस्ट के पहले दिन ही कई क्रिकेटप्रेमियों ने खाली स्टेडियम को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जताई।

स्टार पावर की कमी है वजह?

स्टेडियम की खाली कुर्सियां कहीं भारतीय टीम में स्टार पावर की कमी को तो नहीं दिखाता? विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार का वो जलवा था कि उन्हें देखने के लिए, उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ लेने के लिए टेस्ट में भी बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम खिंचे चले आते हैं। शुभमन गिल की अगुआई में टीम इंडिया के प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आई है लेकिन खाली स्टेडियम निश्चित तौर पर स्टार पावर की नदारदगी की तरफ इशारा कर रहा है।

करीब 15 साल बाद विराट या रोहित में से कोई भी नहीं

विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही इस साल मई में टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। वे टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट को भी अलविदा कह चुके हैं और अब सिर्फ ओडीआई पर उनका फोकस है। दोनों पिछले एक-डेढ़ दशक से हर फॉर्मेट में भारतीय टीम का अभिन्न हिस्सा रहे हैं।

करीब 15 साल बाद भारत में कोई ऐसा टेस्ट हो रहा है जिसमें विराट कोहली या रोहित शर्मा में से कोई भी नहीं है। पिछली बार 14 साल 10 महीने पहले नवंबर 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर टेस्ट में ऐसा दिखा था।

विराट कोहली ने 20 जून 2011 को टेस्ट डेब्यू किया था। उसके दो साल से ज्यादा वक्त बाद 6 नवंबर 2013 को रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में टेस्ट डेब्यू किया था। कोहली के टेस्ट डेब्यू के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में चल रहा टेस्ट भारत में हो रहा पहला ऐसा टेस्ट है जब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कोहली या रोहित में से कोई भी नहीं है।

सोशल मीडिया पर फैंस ने जताई चिंता

खाली स्टेडियम की तस्वीरों से क्रिकेट फैंस चिंतित हैं। ऐसे ही एक फैन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विराट कोहली को याद किया। मेलबर्न एनटी82 नाम के यूजर ने खाली स्टेडियम का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘शर्म की बात है, यह कोई रणजी मैच नहीं चल रहा है, यह भारत और वेस्टइंडीज के बीच इंटरनेशनल मैच है। हमें सीरियसली टेस्ट मैचों के लिए 5 ही फिक्स्ड स्टेडियम की जरूरत है। विराट कोहली तब सही थे जब उन्होंने कहा था कि हमें टेस्ट मैचों के लिए उचित स्टेडियम की जरूरत है।’

कई अन्य यूजर भी खाली स्टेडियम को देखकर चिंता जता रहे हैं। एक यूजर ने तो सुझाव दिया कि क्रिकेट एकेडमियों के वे बच्चे जो मैच देखना, सीखना और समझना चाहते हैं, उन्हें फ्री में टिकट बांटा जा सकता था।

