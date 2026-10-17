IND vs WI 5th T20I Pitch Report: बेंगलुरु की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाजा? कितने बजे होगा टॉस

IND vs WI 5वां टी20 आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। देखें पिच रिपोर्ट-

भारत बनाम वेस्टइंडीज 5 मैच की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला आज यानी शनिवार, 17 अक्टूबर को खेला जाना है। 4 मैच के बाद यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। IND vs WI टी20 सीरीज का डिसाइडर मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। तय समय के अनुसार इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज पांचवां टी20 भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना है, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -श्रेयस अय्यर और शे होप- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 6 बजे मैदान पर उतरेंगे। बेंगलुरु का मौसम आज शाम काफी खराब रहने वाला है, ऐसे में तय समय पर टॉस और तय समय पर मैच शुरू होने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही है। आइए एक नजर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs WI पिच रिपोर्ट बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम ने आखिरी बार 2023/24 सीजन में T20I होस्ट किए थे, जिसमें दो गेम अलग-अलग रिजल्ट्स रहे थे। इंडिया ने दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160 रन का बचाव किया था, जबकि एक महीने बाद भारत को 212 रन बनाने के बाद अफगानिस्तान को रोकने के लिए दो सुपर ओवर लगे थे। दोनों गेम में एक कॉमन बात पहली इनिंग में जल्दी विकेट गिरना था, जिसमें इंडिया ने 55/4 और 22/4 से वापसी की। पिछले दो सीजन के IPL गेम में, तेज गेंदबाज़ों को बैटिंग के लिए हालात आसान होने से पहले, शॉर्ट-ऑफ-अ-गुड-लेंथ गेंदों से भी मदद मिली है। 2025 से यहां IPL के दस गेम में से सात में चेज करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है और उम्मीद है कि इस टूर का चेज करने का ट्रेंड जारी रहेगा। मैच से एक दिन पहले बारिश हुई, जिससे टीमें प्रैक्टिस नहीं कर पाईं, और शनिवार को तय मैच टाइम पर 70% बारिश का अनुमान है।

एम चिन्नास्वामी टी20 रिकॉर्ड्स और आंकड़े मैच- 10

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 4 (40.00%)

दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 5 (50.00%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 5 (50.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 4 (40.00%)

बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (10.00%)

हाईएस्ट स्कोर- 212

लोएस्ट स्कोर- 127

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 194/3

एवरेज रन पर विकेट- 24.98

एवरेज रन पर ओवर- 8.14

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 148

IND vs WI संभावित XI भारत- संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, मयंक यादव