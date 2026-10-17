IND VS WI 5वां T-20I: मोर्कल ने सीरीज जीतने के लिए भारतीय गेंदबाजों से की खास चर्चा
भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी मैच शनिवार को बेंगलुरू में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए भारत के गेंदबाजी कोच मोर्न मोर्कल ने गेंदबाजों से खास चर्चा की है।
वेस्टइंडीज के खिलाफ शृंखला में सपाट पिचों पर गेंदबाजी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत के तेज गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने अपने गेंदबाजों से कहा कि वे पिछली गलतियों को पीछे छोड़कर दबाव में समझदारी से फैसले लें। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों से खास चर्चा की है। फिलहाल ये सीरीज दो-दो से बराबर है और जो टीम आखिरी मैच जीतेगी वही सीरीज अपने नाम करेगी।
मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई है। पिछले छह पारियों में सभी टीमों ने 200 रन से अधिक के बड़े स्कोर बनाए हैं। मोर्कल ने शुक्रवार को बेंगलुरू में मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''जाहिर है, आपको पिछली बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मैच के बीच समय काफी कम है। आपके पास अभ्यास सत्रों का इतना समय नहीं होता कि आप मैदान पर जाकर कई चीजों पर काम कर सकें। ‘’ उन्होंने कहा, ''आप इन मुकाबलों से मिली सीख को भी अपने साथ रखना चाहते हैं। इसलिए, आज सुबह हमने कुछ गेंदबाजों के साथ बैठकर अच्छी चर्चा की। इसमें हमने कुछ खास क्षेत्रों की पहचान की और यह समझने की कोशिश की कि यहां हमें किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ''
दवाब की परस्थिति में समझदारी से गेंदबाजी
मोर्कल ने कहा, ''मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि हम अपने युवा गेंदबाजी आक्रमण को दबाव की परिस्थितियों में अधिक समझदारी से फैसले लेना कैसे सिखा सकते हैं।'' हालांकि, मोर्कल का मानना है कि इस शृंखला से ड्रेसिंग रूम में मौजूद युवा गेंदबाजों, खासकर तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने कहा, ''यह हमारे गेंदबाजी समूह के लिए सीखने का शानदार अनुभव रहा है। टीम में शामिल हुए प्रिंस यादव ने अपनी गेंदबाजी के कौशल का इस्तेमाल करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह चीजों को बहुत सरल रखने वाले खिलाड़ी हैं।'' मोर्कल ने कहा, ''वह अपनी ताकत को समझते हैं और उसी के अनुसार गेंदबाजी करते हैं। इसलिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम समूह में इस तरह की चर्चा करें, एक-दूसरे से सीखें और एक-दूसरे की गेंदबाजी को बेहतर ढंग से समझें। ''
प्रिंस यादव की तारीफ की
मोर्कल खास तौर पर सफेद गेंद के क्रिकेट में प्रिंस के हर परिस्थिति में गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी के रूप में विकसित होने से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, ''प्रिंस की एक खास बात यह है कि वह अपने राज्य और घरेलू क्रिकेट में जिस तरह खेलते हैं, वहां पिचें सपाट होती हैं। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने सफेद गेंद के क्रिकेट में शानदार कौशल विकसित किया है। ‘’ उन्होंने कहा, ''उनकी जो बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वह है उनका रवैया और मुश्किल परिस्थितियों में गेंदबाजी करते समय उनका शांत रहना। अब तक जिन मैच में हमने उनका इस्तेमाल किया है, उनमें उन्हें बेहद कठिन परिस्थितियों में गेंदबाजी करनी पड़ी है। मुझे लगता है कि उन्होंने इन परिस्थितियों में असाधारण प्रदर्शन किया है। ‘’
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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