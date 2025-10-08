ind vs wi 2nd test batter KL Rahul ravindra Jadeja close to complete 4000 Test runs केएल राहुल- रविंद्र जडेजा पूरा करेंगे 4 हजार रन, 17 भारतीय बल्लेबाज कर चुके हैं ये कमाल, Cricket Hindi News - Hindustan
केएल राहुल- रविंद्र जडेजा पूरा करेंगे 4 हजार रन, 17 भारतीय बल्लेबाज कर चुके हैं ये कमाल

केएल राहुल और रविंद्र जडेजा टेस्ट में 4000 रन पूरा करने के काफी करीब हैं। राहुल ने 3889 और जडेजा ने 86 टेस्ट में 3990 रन बनाए हैं। जडेजा पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:52 PM
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच में दमदार प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा और केएल राहुल दूसरे मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं। रविंद्र जडेजा को अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में हरफनमौला प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला था। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने के करीब हैं। भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है।

रविंद्र जडेजा ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 104 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उन्होंने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 4 विकेट भी चटकाए। रविंद्र जडेजा को 4000 रन पूरा करने के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए। रविंद्र जडेजा ने 86 टेस्ट मैच में 38.73 के औसत से 3990 रन बनाए हैं। उन्होंने 6 शतक और 27 अर्धशतक जड़े हैं।

रविंद्र जडेजा इस साल शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। जडेजा ने सात टेस्ट मैचों की 13 पारियों में 659 रन बनाए हैं। उनका औसत 82.37 का रहा है। उन्होंने दो शतक और पांच अर्धशतक जड़े हैं। जडेजा ने इंग्लैंड में 516 रन बनाए हैं।

वहीं दूसरी तरफ केएल राहुल ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दूसरे मैच में शतक लगाकर घर पर अपना नौ साल का लंबा इंतजार खत्म किया। राहुल ने 64 टेस्ट में 3889 रन बनाए हैं। उन्होंने 11 शतक और 19 अर्धशतक जड़े हैं। राहुल को 4000 रन पूरा करने के लिए सिर्फ 111 रनों की जरूरत है। भारत के लिए इससे पहले 17 बल्लेबाज टेस्ट में 4000 से अधिक रन बना चुके हैं।

पहले मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज 44.1 ओवर में 163 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ़ 45.1 ओवर ही खेल पाई और 146 रन पर सिमटी। वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा।

