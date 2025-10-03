Ind vs WI 1st test Ravindra Jadeja also scores a century after KL Rahul and Dhruv Jurel celebrates with sword fighting केएल राहुल, ध्रुव जुरेल के बाद रविंद्र जडेजा का भी शतक; तलवारबाजी से मनाया जश्न, Cricket Hindi News - Hindustan
वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने भी शतक जड़ दिया है। उनसे पहले केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने भी शतक जड़ा। टेस्ट में दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का ये छठा टेस्ट शतक है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 04:41 PM
वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने भी शतक जड़ दिया है। उनसे पहले केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने भी शतक जड़ा। टेस्ट में दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का ये छठा टेस्ट शतक है। इस साल का ये उनका दूसरा टेस्ट शतक है। शतक के बाद उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्ले से तलवारबाजी करके जश्न मनाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बना लिए हैं। जडेजा 104 रन और वॉशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत को पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त मिल चुकी है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पहली पारी को 162 रनों पर ही समेट दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। 1 विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम रहा।

जवाब में भारत ने अपनी पहली पारी में जो खेल दिखाया, उसे देखते हुए लग नहीं रहा कि ये टेस्ट तीन दिन से ज्यादा चलेगा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने अपने करियर का 11वां शतक जड़ा। वह 100 रन बनाकर आउट हुए। यह भारतीय सरजमीं पर उनका दूसरा शतक है जो 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आया।

कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल ने 125 रन की शानदार पारी खेली। यह उनका पहला टेस्ट शतक था। जुरेल और जडेजा के बीच पांचवें विकेट के लिए 206 रन की साझेदारी हुई। जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 5 छक्के जड़े हैं।

