IND vs WI T20I Highlights: अय्यर के शतकीय तूफान में उड़ी वेस्टइंडीज टीम, भारत ने लखनऊ में दर्ज की ‘नवाबी जीत’

श्रेयस अय्यर और ईशान किशन

IND vs WI 1st T20I Highlights: श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारर ने मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 8 विकेट से 'नवाबी जीत' जर्ज की। वेस्टइंडीज ने 172 रनों का टारगेट दिया, जिसे भारत ने 14.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर चेज किया। वेस्टइंडीज टीम अय्यर के शतकीय तूफान में उड़ गई। उन्होंने 43 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 सिक्स हैं। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने तेज शुरुआत की लेकिन अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। दोनों ने 2.3 ओवर में 29 रन जोड़े। अभिषेक ने 10 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और छक्का है। सैमसन ने 9 गेंदों में एक चौके जरिए 11 रन बटोरे। इसके बाद, अय्यर और ईशान ने बखूबी मोर्चा संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 137 रनों की अटूट साझेदारी की। ईशान ने 27 गेंदों में नाबाद 37 रन बनाए। उनके बल्ले से पांच चौके निकले। इससे पहले, वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवर में 171 रन पर सिमटी। मेहमान टीम के लिए शेरफेन रदरफोर्ड (34 गेंदों में 56, छह चौके और तीन छक्के) ने सर्वाधिक रन बनाए। एक समय लग रहा था कि वेस्टइंडीज शायद 150 का आंकड़ा भी नहीं छू पाए लेकिन रदरफोर्ड ने चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। भारत के लिए डेब्यूटेंट ऑलराउंडर नमन धीर ने तीन, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने दो-दो जबकि अर्शदीप सिंह और मयंक यादव ने एक-एक शिकार किया। टॉस गंवाने के बाद वेस्टइंडीज ने सधी हुई शुरुआत की। कामिल पूरन (11 गेंदों में 12) ने कप्तान शाई होप के साथ 38 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। शिमरॉन हेटमायर 5 रन बनाकर रनआउट हुए जबकि रोवमैन पॉवेल शून्य पर लौटे। वेस्टइंडीज ने पावरप्ले में तीन विकेट गंवाकर 44 रन जुटाए। होप ने 37 गेंदों में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 52 रनों की पारी खेली। उन्होंने रदरफोर्ड के संग चौथे विकेट के लिए 63 रन जोड़े। रोस्टन चेस के बल्ले से पांच रन निकले। 114 रनों तक वेस्टइंडीज की आधी टीम ढेर हो गई। रोमारियो शेफर्ड (7), मैथ्यू फोर्ड (2) और शमर स्प्रिंगर (9) भी सस्ते में लौटे। रदरफोर्ड 19वें ओवर में मयंक के जाल में फंसे। अकील हुसैन (15) वेस्टइंडीज की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। India vs West Indies Live Cricket Score in Hindi भारत: 172/2 (14.4 ओवर) वेस्टइंडीज: 171/10 (19.1 ओवर) भारत की प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव। वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: शाई होप (कप्तान, विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरॉन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेस, अकील हुसैन, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ।

6 Oct 2026, 10:10:14 PM IST IND vs WI Live Score: भारत को मिली धमाकेदार जीत भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की है। श्रेसय अय्यर ने 43 गेंदों में 10 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 102 रन बनाए। उन्होंने 42 गेंदों में शतक लगाया। ईशान 37 रन बनाकर नाबाद रहे।

6 Oct 2026, 09:51:38 PM IST IND vs WI Live Score: कप्तान अय्यर ने जड़ी फिफ्टी कप्तान अय्यर ने 28 गेंदो में फिफ्टी जड़ी है। उन्होंने शमर स्प्रिंगर द्वारा डाले गए 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर पचासा पूरा किया। यह उनका T20I में 11वां अर्धशतक है।

6 Oct 2026, 09:34:26 PM IST IND vs WI Live Score: ईशान और अय्यर ने संभाला मोर्चा ईशान और अय्यर ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 40 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। ईशान 15 और अय्यर 28 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

6 Oct 2026, 09:20:19 PM IST IND vs WI Live Score: संजू सैमसन का नहीं चला बल्ला संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 9 गेंदों में एक चौके के जरिए 11 रन बटोरे। सैमसन को स्पिनर अकील हुसैन ने चौथे ओवर में कॉट एंड बोल्ड किया। ईशान 8 और कप्तान श्रेयस अय्यर 7 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

6 Oct 2026, 09:10:25 PM IST IND vs WI Live Score: अभिषेक शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए अभिषेक शर्मा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उन्होंने 10 गेंदों में 20 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का है। उन्हें रोस्टन चेस ने तीसरे ओवर में आउट किया। अभिषेक ने संजू सैमसन के साथ 29 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप की। सैमसन 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं। उनका साथ देने के लिए ईशान किशन आए हैं।

6 Oct 2026, 08:44:16 PM IST IND vs WI Live Score: भारत को मिला 172 का टारगेट वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रनों का टारगेट दिया है। अकील हुसैन वेस्टइंडीज की ओर से आउट होने वाले आखिरी प्लेयर रहे। उन्होंने 9 गेंदों में 5 रन बनाए। अक्षर ने अकील को 20वें ओवर की पहली गेंद पर आउट किया।

6 Oct 2026, 08:38:49 PM IST IND vs WI Live Score: रदरफोर्ड को मयंक को किया आउट वेस्टइंडीज का नौवां विकेट शेरफेन रदरफोर्ड के रूप में गिरा है। उन्होंने 34 गेंदों में 56 रन जुटाए, जिसमें छह चौके और तीन सिक्स हैं। रदरफोर्ड को मयंक यादव ने 19वें ओवर में आउट किया।

6 Oct 2026, 08:34:21 PM IST IND vs WI Live Score: रदरफोर्ड ने ठोकी फिफ्टी शेरफेन रदरफोर्ड ने 31 गेंदों में फिफ्टी लगाई है। उन्होंने 18वें ओवर में सिंगल लेकर पचासा कंप्लीट किया। यह उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का सातवां अर्धशतक है। अकील हुसैन 11 रन बनाकर खेल रहे हैं।

6 Oct 2026, 08:27:33 PM IST IND vs WI Live Score: नमन ने किया एक और शिकार नमन ने 16वें ओवर में शमर स्प्रिंगर का शिकार किया। स्प्रिंगर ने 7 गेंदों में 9 रन जुटाए। रदरफोर्ड 36 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।

6 Oct 2026, 08:18:06 PM IST IND vs WI Live Score: शेफर्ड के बाद फोर्ड भी लौटे वेस्टइंडीज ने सात विकेट खो दिए हैं। नमन ने 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड (7) का शिकार किया जबकि मैथ्यू फोर्ड (2) को 15वें ओवर में कुलदीप ने आउट किया। शेरफेन रदरफोर्ड 34 रन बनाकर खेल रहे हैं।

6 Oct 2026, 08:03:57 PM IST IND vs WI Live Score: होप फिफ्टी जड़कर आउट कप्तान शाई होप 37 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए हैं। उन्होंने छह चौके और दो छक्के लगाए। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में 13वां अर्धशतक है। होप को नमन धीर ने 12वें ओवर में अक्षर को कैच कराया। उन्होंने रदरफोर्ड के साथ चौथे विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की। कुलदीप ने अगले ओवर में रोस्टन चेस (5) का शिकार किया। रदरफोर्ड 33 और रोमारियो शेफर्ड 1 रन बनाकर क्रीज पर है

6 Oct 2026, 07:49:12 PM IST IND vs WI Live Score: 75 के पार पहुंची वेस्टइंडीज वेस्टइंडीज टीम का 9 ओवर के बाद स्कोर 76/3 है। शाई होप 40 और शेरफेन रदरफोर्ड 13 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कुलदीप ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 15 रन दिए, जिसमें होप और रदरफोर्ड ने छक्का लगाया।

6 Oct 2026, 07:35:58 PM IST IND vs WI Live Score: अक्षर के ओवर में डबल झटका अक्षर द्वारा डाले गए छठे ओवर में वेस्टइंडीज को डबल झटका लगा। शिमरॉन हेटमायर (2 गेंदों में 5) दूसरी गेंद पर रनआउट हुए। अक्षर ने पांचवीं गेंद पर रोवमैन पॉवेल को बोल्ड किया। उनका खाता नहीं खुला। पावरप्ले में मेहमान टीम का स्कोर 44/3 रहा होप 25 रन बनाकर टिके हैं।

6 Oct 2026, 07:30:05 PM IST IND vs WI Live Score: पूरन बने अर्शदीप का शिकार भारत को पहली सफलता अर्शदीप ने दिलाई है। उन्होंने पांचवें ओवर में कामिल पूरन (11 गेंदों में 12) को बोल्ड किया। पूरन ने कप्तान होप के साथ 38 रनों की ओपनिंग पार्टनरिप की। होप 26 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।

6 Oct 2026, 07:23:50 PM IST IND vs WI Live Score: चार ओवर में 35 के पार वेस्टइंडीज का चार ओवर के बाद स्कोर 36/0 है। शाई होप 16 गेंदों में 24 और कामिल पूरन 9 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षर पटेल ने अपने स्पेल के पहले ओवर में आठ रन दिए।

6 Oct 2026, 07:10:24 PM IST IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज की बैटिंग शुरू वेस्टइंडीज की पारी शुरू हो गई है। शाई होप और कामिल पूरन बैटिंग करने उतरे हैं। भारत के लिए पहला ओवर अर्शदीप सिंह ने डाला और पांच रन खर्च किए। कप्तान होप ने चौका लगाने के अलावा सिंगल निकाला। पेसर मयंक यादव ने दूसरे ओवर में 16 रन लुटाए। होप ने चार चौके लगाए।

6 Oct 2026, 06:57:31 PM IST IND vs WI Live Score: लखनऊ का रिकॉर्ड चौंकने वाला लखनऊ के मैदान पर T20I में बैटिंग करने वाली टीम ने छह में से पांच मैच जीते हैं। यहां सिर्फ एक बार भारत ने चेज करते हुए छह विकेट से जीत दर्ज की। भारत ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 रन के चेज में ऐसा किया था। यह मैच सेकंड लास्ट बॉल तक गया था।

6 Oct 2026, 06:44:25 PM IST IND vs WI Live Score: टॉस के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। पिच मिक्स्ड मिट्टी वाली है। ओस भी पड़ सकती है। ट्रैवल काफी हेक्टिक था। कल रात आए थे और आज हम मैच खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज टीम इस फॉर्मेट में शानदार रही है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट में दबदबा बनाया है। उनके पास शानदार बैटिंग और ऑलराउंडर हैं।

6 Oct 2026, 06:31:49 PM IST IND vs WI Live Score: भारत ने पहले टी20 में जीता टॉस भारत ने लखनऊ में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। नमन धीर को T20I डेब्यू का मौका मिला है।

6 Oct 2026, 06:16:19 PM IST IND vs WI Live Score: कुछ देर में लखनऊ में होगा टॉस भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 मैच शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कप्तान श्रेयस अय्यर और शाई होप साढ़े छह बजे टॉस के लिए लखनऊ के मैदान पर होंगे।