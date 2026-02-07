USA के खिलाफ आज इतिहास रचने उतरेगी सूर्या ब्रिगेड, टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई नहीं कर पाया ऐसा
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया आज यूएसए के खिलाफ मैच जीतते ही इतिहास रच देगी। भारत टी20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से एक कदम दूर है।
इंडिया वर्सेस यूएसए टी20 वर्ल्ड कप 2026 का तीसरा मैच आज यानी शनिवार, 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। भारत इस मैच के जरिए अपने टी20 वर्ल्ड कप अभियान का आगाज करने वाला है। टीम इंडिया के पास अपने पहले ही मैच में जीत दर्ज कर इतिहास रचने का होगा। भारत टी20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के बेहद नजदीक है। आज यूएसए के खिलाफ जीत दर्ज कर भारत इतिहास रच देगा। बता दें, भारत और यूएसए के बीच टी20 में एक ही मुकाबला पिछले वर्ल्ड कप में हुआ था, जिसमें टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी।
भारत के टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 8 मैचों में कोई टीम भारत को हारा नहीं पाई है। टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब बिना एक मैच हारे जीता था। वहीं साउथ अफ्रीका के नाम भी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 8 जीत दर्ज है, उन्हें फाइनल में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, इस वर्ल्ड कप में भारत के एक मैच कनाडा के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा था।
वहीं ऑस्ट्रेलिया के नाम भी 2022-2024 वर्ल्ड कप मिलाकर लगातार 8 मैच जीतने का रिकॉर्ड है। भारत अगर आज यूएसए को हराने में कामयाब रहता है तो टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 9 मैच जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी।
T20 वर्ल्ड कप में लगातार सबसे ज्यादा जीत
8 - भारत (2024)*
8 - साउथ अफ्रीका (2024)
8 - ऑस्ट्रेलिया (2022-2024)
7 - भारत (2012-2014)
6 - भारत (2007-2009)
6 - श्रीलंका (2009)
6 - ऑस्ट्रेलिया (2010)
6 - इंग्लैंड (2010-2012)
6 - साउथ अफ्रीका (2021-2022)
भारत टीम: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर
संयुक्त राज्य अमेरिका टीम: मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति
