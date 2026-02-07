IND vs USA Live: आज होगा विश्व कप का आगाज, मुंबई में भारत की पहली भिड़ंत USA से

7 Feb 2026, 10:30:57 AM IST
india vs America LIVE score: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले के साथ होने वाला है। शनिवार को सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगी। भारत टूर्नामेंट में खिताब जीतने की सबसे प्रबल दावेदार में से एक है और टूर्नामेंट से पहले एकमात्र अभ्यास मैच में टीम ने अपनी ताकत दिखाई है। अफ्रीका को अभ्यास मुकाबले में भारत ने 30 रनों से हराया। हालांकि बड़े इवेंट से पहले भारत को झटका लगा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट से एक दिन पहले अपने स्क्वॉड में एक बदलाव किया है। चोटिल हर्षित राणा की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। वहीं अमेरिका की टीम भी कप्तान मोनांक पटेल की अगुवाई में पिछले साल नौ में से आठ मैच जीते हैं। विश्व कप अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती देने वाली अमेरिकी टीम सिर्फ सात रन से हारी थी ।
IND vs USA Live: भारत का स्क्वॉड
भारत- ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर
7 Feb 2026, 09:47:38 AM IST
IND vs USA Live: भारत बनाम अमेरिका टी20 विश्व कप मैच
IND vs USA Live: भारत और अमेरिका के बीच टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला शनिवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और अमेरिका की टीमें खेल के सबसे छोटे प्रारूप में शानदार फॉर्म में हैं।