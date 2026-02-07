IND vs USA Live: आज होगा विश्व कप का आगाज, मुंबई में भारत की पहली भिड़ंत USA से

india vs America LIVE score: टी20 विश्व कप 2026 का आगाज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे मुकाबले के साथ होने वाला है। शनिवार को सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करने उतरेगी। भारत टूर्नामेंट में खिताब जीतने की सबसे प्रबल दावेदार में से एक है और टूर्नामेंट से पहले एकमात्र अभ्यास मैच में टीम ने अपनी ताकत दिखाई है। अफ्रीका को अभ्यास मुकाबले में भारत ने 30 रनों से हराया। हालांकि बड़े इवेंट से पहले भारत को झटका लगा है। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट से एक दिन पहले अपने स्क्वॉड में एक बदलाव किया है। चोटिल हर्षित राणा की जगह मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। वहीं अमेरिका की टीम भी कप्तान मोनांक पटेल की अगुवाई में पिछले साल नौ में से आठ मैच जीते हैं। विश्व कप अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को कड़ी चुनौती देने वाली अमेरिकी टीम सिर्फ सात रन से हारी थी ।