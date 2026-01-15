IND vs USA U19 World Cup Live Score: हेनिल पटेल ने खोला विकेट का खाता, भारत को पहली सफलता

IND vs USA U19 Live Score: हेनिल पटेल ने खोला विकेट का खाता
IND vs USA U19 Live Score: हेनिल पटेल ने अमरिंदर गिल को आउट कर भारत को दूसरे ओवर में ही पहली विकेट दिला दी है। टीम इंडिया का यह अंडर-19 वर्ल्ड कप में जोरदार आगाज है।
भारत बनाम अमेरिका लाइव स्कोर
IND vs USA U19 World Cup 2026 Live Score: भारत और अमेरिका के बीच अंडर 19 विश्व कप का पहला मुकाबला गुरुवार को बुलावायो (जिम्बाब्वे) में खेला जाएगा। आयुष म्हात्रे के नेतृत्व वाली भारतीय टीम शानदार फॉर्म में हैं। टीम ने हाल ही में अफ्रीका को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। वहीं उससे पहले अंडर-19 एशिया कप में फाइनल तक का सफर तय किया था। भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगी, जोकि कागज पर काफी कमजोर टीम नजर आ रही है। अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम रही है। अब तक 16 अंडर-19 विश्व कप में भारतीय टीम 5 बार चैंपियन रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत 1988 में हुई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता था।
USAU19- 19-1
IND vs USA U19 Live Score: भारतीय टीम यूएस ओपनर्स के साथ मैदान पर
IND vs USA U19 Live Score: आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया यूएसए के ओपनर्स के साथ मैदान पर उतर चुकी है।
IND vs USA U19 Live Score: भारत ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग
IND vs USA U19 Live Score: संयुक्त राज्य अमेरिका U19 (प्लेइंग XI): साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (डब्ल्यू), उत्कर्ष श्रीवास्तव (सी), ऋत्विक अप्पीदी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नितीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, ऋषभ शिम्पी
भारत U19 (प्लेइंग XI): आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल
IND vs USA U19 Live Score: इंडिया वर्सेस यूएसए अंडर-19 विश्व कप मैच
IND vs USA U19 Live Score: भारत और अमेरिका के बीच अंडर 19 विश्व कप का पहला मुकाबला होने वाला है। अमेरिका की टीम भारत से काफी कमजोर है। हालांकि भारतीय टीम तीनों विभागों में बेहतर प्रदर्शन कर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेगी।
