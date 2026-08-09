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भारत ने श्रीलंका XI से 6 रन कम रहते क्यों घोषित की पारी? देवदत्त पडिक्कल चूके

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रीलंका XI के खिलाफ जारी वॉर्मअप टेस्ट के तीसरे दिन भारत ने अपनी पारी 357 रनों पर घोषित कर दी। देवदत्त पडिक्कल ने 142 रनों की नाबाद पारी खेली। श्रीलंका XI ने पहली इनिंग में 363 रन पर घोषित की थी।

Devdutt Padikkal
देवदत्त पडिक्कल

इंडिया वर्सेस श्रीलंका XI वॉर्म अप मैच कोलंबो में जारी है। मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले भारत ने अपनी पारी 357 रनों पर घोषित कर दी। देवदत्त पडिक्कल 142 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं गुरनूर बरार ने 18 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 36 रन बनाए। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी श्रीलंका XI से 6 रन कम रहते घोषित कर दी। श्रीलंका ने इतने रन की लीड के साथ अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर दी है। ऐसे में कई फैंस के जहन में सवाल है कि टीम इंडिया ने श्रीलंका पर लीड क्यों नहीं जबकि उनके हाथ में 4 विकेट अभी भी बाकी थे और देवदत्त पडिक्कल अभी भी क्रीज पर थे?

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तो बता दें, यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है। भारतीय टीम की नजरें श्रीलंका XI पर लीड हासिल करने से ज्यादा खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर है। टीम चाहती थी कि उनके गेंदबाजों को एक बार फिर पूरा दिन गेंदबाजी करने का मौका मिले ताकि वह श्रीलंकाई कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सके। वहीं अगर दिन का अंत होने से पहले अगर श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में सिटम जाती है तो भारत के पास फिर से बल्लेबाजी करने का मौका होगा।

देवदत्त पडिक्कल चूके

देवदत्त पडिक्कल पहले शतक बनाकर रिटायर हर्ट हो गए। जब भारत के कुछ विकेट गिरे तो वह एक बार फिर बैटिंग करने के लिए आए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वह 142 रन बनाकर नाबाद रहे थे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज के पास 150 या फिर 200 रन बनाने का भी मौका था, मगर टीम मैनेजमेंट के फैसले की वजह से उन्हें वापस पवेलियन लौटना बड़ा।

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भारतीय बल्लेबाजों ने छोड़ी छाप

देवदत्त पडिक्कल के अलावा रवींद्र जडेजा ने फिफ्टी लगाई। जडेजा शुभमन गिल की गौरमौजूदगी में नंबर-4 पर बैटिंग करने आए थे और उन्होंने 63 रनों की शानदार पारी खेली। अगर गिल 15 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले फिट नहीं हो पाते तो जडेजा नंबर-4 के शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं।

इसके अलावा निचले क्रम में मानव सुथार ने 40 रन बनाए, जबकि गुरनूर बरार ने अंत में पावरहिटिंग कर बताया कि उनमें बल्लेबाजी करने का भी दम है।

यशस्वी जायसवाल इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। अगर भारत को दूसरी बार बैटिंग करने का मौका मिलता है तो टीम इंडिया इन तीनों की प्रैक्टिस जरूर कराना चाहेगी।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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