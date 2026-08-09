IND Vs SL XI LIVE Score: शुभमन गिल बैटिंग करने उतरे, भारत के सामने 207 रनों का टारगेट

IND Vs SL XI LIVE Score Day 3: भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच का आज आखिरी दिन है। कोलंबो में तीसरे दिन के दूसरे सेशन का खेल जारी है। भारत को 207 रनों का टारगेट मिला है।

IND Vs SL XI LIVE Score Day 3: भारत और श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के बीच कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड में तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जा रहा है। आज मैच का अंतिम दिन है। श्रीलंका इलेवन के 363/8 के जवाब में भारत ने दूसरे दिन 90 ओवर में छह विकेट पर 357 रन बनाए। तीसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ तो भारत ने पारी घोषित कर दी। श्रीलंका इलेवन ने अपनी दूसरी पारी 45 ओवर में छह 200 रन पर घोषित की और भारत के सामने 207 रनों का टारगेट रखा।

पेसर मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका इलेवन को दूसरी पारी में पहला झटका दिया। उन्होंने पांचवें ओवर में रविन्दु रसंथा (8) को एलबीडब्ल्यू आउट किया। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने आठवें ओवर में पसिंदु सोरियाबंदरा (4) को बोल्ड किया। गुरनूर बराड़ ने 19वें ओवर में पवन रत्नायके (19) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने निशान मदुष्का के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी की। ओपनर निशान मदुष्का 63 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए। विकेटकीपर अंजला बंदारा (35) फिफ्टी से चूक गए। उन्हें रवींद्र जडेजा ने 33वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाई। गुरनूर ने 38वें ओवर में कप्तान सोनल दिनुशा (9) को आउट किया। निपुण धनंजय (46) का जडेजा ने 44वें ओवर में शिकार किया। रमेश मेंडिस 16 और केशरा नुवांथा 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

वहीं, भारत के देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय इलेवन में अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने दूसरे दिन 164 गेंदों में 18 चौकों की मदद से नाबाद 142 रन बनाए। लग रहा था कि पडिक्कल रविवार को दोहरे शतक लगाएंगे लेकिन भारत ने अपनी पहली पारी घोषित कर दी। गुरनूर बराड़ ने नाबाद 36 रन जुटाए। कप्तान शुभमन गिल की वापसी पर सस्पेंस पर बरकरार रहा। वह गुरुवार को चोटिल हुए थे। गिल अंगुली की चोट से परेशान हैं। वह शनिवार को बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। उनकी गैर मौजूदगी में केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं।

IND Vs SL XI Day 3 LIVE Score SLCXI 200/6 दूसरी पारी IND 358/6 d पहली पारी SLCXI 363/8 d पहली पारी यशस्वी का खाता नहीं खुला पडिक्कल की बल्लेबाजी की खासियत यह थी कि उन्हें अपने शॉट को सही ढंग से खेलने का फैसला करने में लगभग एक सेकंड का अतिरिक्त समय मिल जाता था। उनका डिफेंस भी मजबूत हो गया है और स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क लाजवाब है। उन्होंने ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस की गेंद पर पुल शॉट खेलकर केवल 121 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर रिटायर्ड हर्ट हो गए। वह फिर बल्लेबाजी करने आए। यशस्वी जायसवाल (0) दूसरे दिन खाता तक नहीं खोल सके। केएल राहुल (40) अर्धशतक से चूक गए। उन्होंने पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 रन जोड़े।

ऋषभ पंत सस्ते में आउट ऋषभ पंत (2) ने निराशा किया। वह ऑफ स्पिनर मेंडिस के खिलाफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई। अगर पंत आक्रामक शॉट खेलकर आउट हुए तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ऑफ-स्पिनर के सामने ध्रुव जुरेल (1) की तकनीकी कमजोरी एक बार फिर उजागर हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में शॉर्ट स्क्वायर लेग पर कैच दिया। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की 63 रन (रिटायर्ड आउट) की जुझारू पारी भारतीय पारी का आकर्षण रहे। मानव सुथार (41) ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया।

भारत का स्क्वॉड शुभमन गिल , केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन , देवदत्त पदिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर ), रवींद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्ण , आकिब नबी, ध्रुव जुरेल , मानव सुथार , सारांश जैन , कुलदीप यादव , मोहम्मद सिराज , गुरनूर बरार, हर्ष दुबे।