भारतीय प्लेइंग XI में ध्रुव जुरेल को किससे खतरा? एक-दो नहीं बल्कि पांच मैचों में हुआ ऐसा
भारतीय प्लेइंग XI में ध्रुव जुरेल की जगह को सरफराज खान से खतरा है। सरफराज को साई सुदर्शन की जगह भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया। सुदर्शन को चोटिल होने के कारण श्रीलंका टेस्ट सीरीज से बाहर होना पड़ा।
पिछले कुछ समय से अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले ध्रुव जुरेल ने गॉल में भीषण गर्मी में भी जमकर अभ्यास किया तथा अपने सीनियर साथी केएल राहुल से 'टिप्स' भी लिए। जुरेल का शनिवार से श्रीलंका के खिलाफ गॉल में होने वाले पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में चयन पक्का नहीं है लेकिन वह अपनी तरफ से किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वह तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों लगभग हर गेंद को सही ढंग से खेल रहे थे। उससे पहले वह फील्डिंग अभ्यास सत्र में सक्रिय रूप से मौजूद थे। उन्होंने स्लिप कॉर्डन पर कुछ शानदार कैच भी पकड़े। वह काफी उत्साहित दिख रहे थे।
जुरेल के साथ पांच मैचों में ऐसा हुआ
पिछले साल अक्टूबर में अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ आत्मविश्वास से भरी शतकीय पारी खेलने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज जुरेल टेस्ट मैचों में 44, 6, 14, 13, 0, 2 और 19 रन ही बना पाए हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उन सात मैचों में से पांच में उन्हें स्पिनरों ने आउट किया है। यहां पहले टेस्ट में उन्हें श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ और भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जिनकी अगुवाई प्रभात जयसूर्या कर रहे हैं।
सरफराज खान की एंट्री एक चेतावनी
सरफराज खान को टीम में शामिल करना इस विकेटकीपर-बल्लेबाज के लिए एक चेतावनी है कि वह अपने प्रदर्शन में सुधार करें या उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा। सरफराज स्पिनरों के खिलाफ अपने शॉट जैसे स्वीप, रिवर्स स्वीप, आगे बढ़कर शॉट लगाना और कट का बखूबी उपयोग करते हैं। इसके विपरीत जुरेल स्पिनरों की गलती का इंतजार करते हैं। इसलिए यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि जुरेल ने की अभ्यास के दौरान राहुल के साथ कुछ समय बिताया, जिन्हें यहां की परिस्थितियों में खेलने का अनुभव है। राहुल ने मुंबई में विशेष रूप से तैयार की गई पिचों पर इस दौरे के लिए तैयारी की थी और जुरेल निश्चित रूप से उनसे कुछ 'टिप्स' ले रहे होंगे।
गॉल टेस्ट में ऐसा कर सकता है भारत
वहीं, गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने बृहस्पतिवार को संकेत दिया कि गॉल टेस्ट में भारत बाएं हाथ के तीन स्पिनरों को उतार सकता है क्योंकि कुलदीप यादव, मानव सुथार और रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में अलग-अलग तरह की विविधता और विकेट लेने की क्षमता है। कुलदीप अपनी बाएं हाथ की कलाई की स्पिन से बल्लेबाजों को चकमा देने की क्षमता रखते हैं, जडेजा की सटीक गेंदबाजी बड़े से बड़े बल्लेबाज को परेशान कर सकती है जबकि सुथार पारंपरिक शैली की बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की याद दिलाते हैं। मोर्कल ने मीडिया से कहा, ''कुलदीप हमारे साथ हैं और वह आक्रामक गेंदबाज हैं। उनका अनुभव और स्तर हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से ये सभी अपनी-अपनी तरह से अलग हैं।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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