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मोहम्मद शमी से भी आगे कैसे निकले आकिब नबी? भारतीय टीम में जगह मिलने की बड़ी वजह

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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श्रीलंका टेस्ट सीरीज के जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के रूप में मोहम्मद शमी की जगह आकिब नबी को क्यों चुना गया, इसके पीछे के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, विस्तार से जानिए।

Nabi Jasprit Bumrah Mohammed Shami
जसप्रीत बुमराह के स्थान पर आकिब नबी को क्यों चुना गया शमी को क्यों नहीं (फाइल फोटो)

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे। उनकी जगह जम्मू- कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को टीम में जगह दी गई है। बीसीआई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा "जसप्रीत बुमराह आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, जो श्रीलंका के खिलाफ होगी, क्योंकि वह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी बाएं घुटने की चोट से अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं।

आधिकारिक बयान में आगे लिखा गया “पुरुष चयन समिति ने बुमराह के स्थान पर आकिब नबी को टीम में शामिल किया है। जम्मू और कश्मीर के इस तेज गेंदबाज को पहली बार वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम में जगह मिली है। नबी ने पिछले दो रणजी ट्रॉफी सीजन में कुल 104 विकेट लिए हैं, जिनमें 2025-26 सीजन में लिए गए 60 विकेट भी शामिल हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम 'ए' का भी हिस्सा रहे नबी ने दो प्रथम श्रेणी मैचों में छह विकेट लिए थे।”

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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी।

साईं सुदर्शन को स्वास्थ्य जांच के बाद टीम में जगह दी जाएगी या नहीं तय किया जाएगा।

मोहम्मद शमी की जगह आकिब नबी को क्यों चुना गया?

आकिब नबी को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट बनाए जाने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर मोहम्मद शमी को क्यों जगह नहीं दी गई। वे भी तो भारतीय टेस्ट टीम के लिए खेलना डिजर्व करते थे। हालांकि, यह भावनात्मक जुड़ाव सीनियर खिलाड़ी के लिए लोगों के मन में जरूर है, लेकिन बीते दो सालों में आकिब नबी डार ने मोहम्मद शमी की तुलना में घरेलू क्रिकेट में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 2025-26 के रणजी ट्रॉफी सीरीज में आकिब नबी डार ने सर्वाधिक विकेट लिए थे और जम्मू और कश्मीर को इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। इस टूर्नामेंट में आकिब नबी ने 10 मैचों में गेंदबाजी करते हुए 12.57 की बेहतरीन औसत के साथ कुल 60 विकेट लिए थे। इस दौरान उन्होंने 7 पांच विकेट हॉल और 2 चार विकेट हॉल हासिल किए थे। वहीं, मोहम्मद शमी के साल 2025-26 के रणजी ट्रॉफी के आंकड़े देखे जाएं तो उन्होंने कुल 7 मैच खेले जिसमें 16.73 की औसत के साथ कुल 37 विकेट लिए। इस दौरान शमी ने 3 पांच विकेट हॉल और एक चार विकेट हॉल हासिल किया। एक तरफ जहां आकिब नबी इस रणजी सीजन सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में टॉप पर रहे वहीं मोहम्मद शमी 7वें स्थान पर रहे। रणजी ट्रॉफी 2024-25 में भी आकिब नबी डार ने कुल 8 मैचों की 15 पारियों में 44 विकेट लिए थे। इस दौरान उनका औसत 13.93 था। उन्होंने 6 पांच विकेट हॉल और 2 चार विकेट हॉल लिए थे। मोहम्मद शमी पिछली रणजी ट्रॉफी में चोट से उबर रहे थे। उसके बाद उन्होंने वापसी करते हुए इंदौर के होल्कर स्टेडियम में मध्य प्रदेश के खिलाफ चार विकेट हासिल किए थे।

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मोहम्मद शमी और आकिब नबी डार की घरेलू क्रिकेट में रेड बॉल में तुलना करें तो आकिब नबी डार बहुत आगे नजर आते हैं। हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया है कि किस कारण मोहम्मद शमी को टीम में नहीं लिया गया है। लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि आकिब की तुलना में कमजोर आंकड़े और शमी की बढ़ती उम्र उनके ना चुने जाने का कारण हो सकती है। मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2023 में खेला था, ऐसे में यह भी कयास हैं कि इतने दिनों से जब नहीं चुने जा रहे हैं तो इसके पीछे बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की युवाओं को मौका देने की सोच भी हो सकती है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

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परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Mohammed Shami
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