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श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत के एक-दो नहीं, चार खिलाड़ी बाहर, पांचवें के खेलने पर भी डाउट

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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IND Vs SL Test Series: श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत के एक दो नहीं, बल्कि चार प्लेयर बाहर हो चुके हैं और पांचवें पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। इन पांच इंपैक्टफुल खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में शुभमन गिल के लिए श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतना चुनौतीपूर्ण होगा।

ind vs sl test series
भारतीय टेस्ट टीम के लिए श्रीलंका सीरीज में चुनौती

IND Vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है। 15 से 19 अगस्त के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त के बीच होगा। 7 से 9 अगस्त के बीच तीन दिवसीय अभ्यास मैच दोनों टीमें खेलेंगी। पहले यह अभ्यास मैच चार दिनों का था, लेकिन अब इसे कम करके तीन दिन कर दिया गया है।

भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल की अहम शृंखला खेलने जा रहा है। इस सीरीज से पहले WCT साइकल की पिछली सीरीज भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ घर पर खेली थी, जहां साउथ अफ्रीका ने गिल एंड कंपनी को 2-0 से पटखनी दी थी और सीरीज अपने नाम की थी। भारत को अगर श्रीलंका में हार मिलती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपयिनशिप की रेस से बाहर होने का खतरा बढ़ जाएगा। श्रीलंका टेस्ट सीरीज वैसे भी भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाली है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के चार धुरंधर खिलाड़ी जो टीम को बैलेंस प्रदान करते हैं, नहीं खेलेंगे क्योंकि ये चारों चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं।

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रेड्डी, बुमराह, राणा और सुंदर बाहर

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को जांघ की मांसपेशियों में चोट के कारण स्थान नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में ना सिर्फ भारत को व्हाइट बॉल में बैलेंस प्रदान करते हैं, बल्कि रेड बॉल में भी टीम इंडिया के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। रेड्डी का टीम में ना होना भारत के लिए बड़ा झटका है। वाशिंगटन सुंदर भी पैर में चोट के कारण श्रीलंका सीरीज से बाहर हैं। हालांकि, आधिकारिक रूप से सुंदर एक ही टेस्ट मैच के लिए नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट में भी उनके खेलने की उम्मीद नहीं है। हर्षित राणा भी जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारत टीम को बैलेंस देते हैं चोट के कारण सीरीज से बाहर हैं। और अब खबर आई है कि जसप्रीत बुमराह भी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर आकिब नबी दार को टीम में चयनित किया गया है।

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श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का अपडेटेड स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी डार।

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साईं सुदर्शन के खेलने पर भी संशय बरकरार

साई सुदर्शन के नाम के आगे लगे स्टार से बीसीसीआई का मतलब स्वास्थ्य जांच आवश्यक है से है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य जांच के दौरान साई सुदर्शन अनफिट पाए जाते हैं तो पांचवा झटका भी लग सकता है। ऐसे में शुभमन गिल की टीम काजग पर काफी कमजोर नजर आएगी। हालांकि, मैदान पर ये नए खिलाड़ी भी धमाल मचा सकते हैं। रवींद्र जडेजा से काफी उम्मीदें होंगी। कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं देखना दिलचस्प होगा। क्या शुभमन गिल एंड कंपनी इतनी चुनौतियों के बाद भी जीत हासिल कर पाएंगे इस पर भी नजर होगी।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Shubman Gill
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