टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंची भारतीय टीम, दो दिन बाद फील्ड में उतरेंगे 'गिल एंड कपंनी के शेर'
दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। दोपहर को सभी खिलाड़ी श्रीलंका के लिए रवाना हुए और कुछ ही घंटों में पहुंच गए। पहला टेस्ट मैच 15-19 अगस्त और दूसरा 23-27 अगस्त के बीच होगा। 7-9 के बीच तीन दिन का अभ्यास मैच होगा।
दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है। दोपहर को सभी खिलाड़ी श्रीलंका के लिए रवाना हुए और कुछ ही घंटों में पहुंच गए। पांच बजे के करीब श्रीलंका क्रिकेट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय क्रिकेटरों के स्वागत की तस्वीरें साझा की जिससे यह साफ हो गया कि टीम इंडिया श्रीलंका की सरजमीं पर कदम रख चुकी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। यह टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले 3 दिनों का अभ्यास मैच 7 से 9 अगस्त के बीच खेला जाएगा, जो एक तरह से भारतीय टीम का वार्मअप मैच होगा। यह मैच श्रीलंका इलेवन के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी। मुकाबले से पता चल जाएगा कि भारतीय टीम श्रीलंका में टेस्ट खेलने के लिए कितनी तैयार है। भारत आखिरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल का मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी सरजमीं पर खेला था, जहां उसे 2-0 से क्लीन स्वीप होना पड़ा था। यह सीरीज 2025 में खेली गई थी। 2026 में यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से पहली टेस्ट सीरीज होगी।
इंग्लैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी थी। हालांकि, जसप्रीत बुमराह के चयन को सब्जेट टू फिटनेस बयाया था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि जसप्रीत बुमराह श्रीलंका सीरीज के लिए फिट नहीं हैं। उनके स्थान पर बीसीसीआई ने जम्मू- कश्मीर के युवा तेज गेंदबाज आकिब नबी डार को टीम में शामिल किया है। आकिब ने रणजी ट्रॉफी के पिछले दो सीजन में रिकॉर्ड 104 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन भी शामिल किए गए हैं। 32 वर्षीय सारांश को लंबे समय के इंतजार के बाद उनकी मेहनत का फल मिला है और वे इंग्लैंड में भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर सकते हैं।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का अपडेटेड स्क्वॉड
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी डार।
इस दिन से शुरू होंगे मुकाबले
बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच 23 से 27 अगस्त के बीच होगा। 7 से 9 अगस्त के बीच तीन दिवसीय अभ्यास मैच दोनों टीमें खेलेंगी। पहले यह अभ्यास मैच चार दिनों का था, लेकिन अब इसे कम करके तीन दिन कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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