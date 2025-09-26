IND vs SL Team india register Highest totals in T20 Asia Cup against sri lanka Abhishek sharma tilak varma फाइनल से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाया गर्दा, ठोक दिया सबसे बड़ा स्कोर, Cricket Hindi News - Hindustan
फाइनल से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाया गर्दा, ठोक दिया सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। वहीं टी20 एशिया कप के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 10:31 PM
भारतीय टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है। जारी टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भारत ने अपने नाम किया। अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 31 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाये। तिलक वर्मा ने 34 गेंद में नाबाद 49 रन बनाये। संजू सैमसन ने 23 गेंद में 39 और अक्षर पटेल ने 15 गेंद में नाबाद 21 रन बनाये।

टी20 एशिया कप में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए थे। वहीं शुक्रवार को भारत ने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। पाकिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 2022 में 193 रन बनाए थे। भारत ने 2022 में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ दो विकेट खोकर 192 रन ठोके थे।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और दूसरे ही ओवर में महीश तीक्ष्णा ने शुभमन गिल (चार) का अपनी ही गेंद पर शिकार कर लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़े। सातवें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने सूर्यकुमार यादव (12) को पगबाधा आउटकर पवेलियन भेज दिया। नौवें ओवर में चरित असलंका ने अभिषेक शर्मा को आउटकर भारत को बड़ा झटका दिया।

अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के लगाते हुए 61 रनों की पारी खेली। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में तीन छक्के और एक चौका लगाते हुए 39 रन बनाये। हार्दिक पांड्या (दो) पांचवें विकेट के रूप में आउट हुये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 202 रनों का स्कोर खड़ा। तिलक वर्मा ने 39 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेली। अक्षर पटेल ने 15 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाये। श्रीलंका की ओर से महीश तीक्ष्णा, दुश्मंता चमीरा, वानिंदु हसरंगा, दासून शानका और चरित असलंका ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

India Vs Sri Lanka Asia Cup 2025
