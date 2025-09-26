फाइनल से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाया गर्दा, ठोक दिया सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2025 का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। वहीं टी20 एशिया कप के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड भी भारत के ही नाम है।

भारतीय टीम ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व वाली भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई है। जारी टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भारत ने अपने नाम किया। अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 31 गेंद में आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से 61 रन बनाये। तिलक वर्मा ने 34 गेंद में नाबाद 49 रन बनाये। संजू सैमसन ने 23 गेंद में 39 और अक्षर पटेल ने 15 गेंद में नाबाद 21 रन बनाये।

टी20 एशिया कप में सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भारत के नाम है। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2022 में 2 विकेट खोकर 212 रन बनाए थे। वहीं शुक्रवार को भारत ने 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए। पाकिस्तान ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ 2022 में 193 रन बनाए थे। भारत ने 2022 में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ दो विकेट खोकर 192 रन ठोके थे।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत खराब रही और दूसरे ही ओवर में महीश तीक्ष्णा ने शुभमन गिल (चार) का अपनी ही गेंद पर शिकार कर लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़े। सातवें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने सूर्यकुमार यादव (12) को पगबाधा आउटकर पवेलियन भेज दिया। नौवें ओवर में चरित असलंका ने अभिषेक शर्मा को आउटकर भारत को बड़ा झटका दिया।