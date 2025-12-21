Cricket Logo
श्रीलंका के खिलाफ ये टी20 सीरीज होगी अहम, भारतीय टीम की नजरें युवाओं को परखने पर

संक्षेप:

भारतीय टीम रविवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज से अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश करना चाहेगी जो टीम को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान कर सके।

Dec 21, 2025 08:02 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, विशाखापत्तनम, नई दिल्ली
भारतीय टीम रविवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज से अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिए ऐसे युवा खिलाड़ियों की तलाश करना चाहेगी जो टीम को लंबे समय तक स्थिरता प्रदान कर सके। टीम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह जैसे परिचित चेहरे मौजूद हैं, लेकिन यह सभी खिलाड़ी 30 की उम्र पार कर चुके हैं या उस ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय टीम प्रबंधन की निगाहें ऐसे में युवा बल्लेबाज जी कमलिनी और उभरती हुई बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी।

सत्रह साल की कमलिनी ने तमिलनाडु के लिए बीसीसीआई अंडर-23 टी20 ट्रॉफी, इस साल की शुरुआत में अंडर-19 विश्व कप और फिर महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है।

वैष्णवी शर्मा ने अंडर-19 विश्व कप में सर्वाधिक 17 विकेट लेकर चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया।

राधा यादव की अनुपस्थिति में 19 वर्षीय वैष्णवी को साथी बाएं हाथ की स्पिनर एन श्री चरणी के साथ गेंदबाजी करने का मौका मिल सकता है, जिन्होंने हाल के महीनों में काफी प्रभावशाली प्रदर्शन किया है।

बायें हाथ की दोनों स्पिनर अगर इस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तो यह भविष्य की योजनाओं के लिहाज से टीम प्रबंधन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

स्मृति मंधाना पर भी सबकी निगाहें होंगी। हाल के दिनों में उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव आये है। यह देखना होगा कि शादी रद्द होने की घटना के बाद वह बल्लेबाजी में किस तरह की प्रतिक्रिया देती है।

इस खब्बू सलामी बल्लेबाज ने साफ कर दिया है कि उनके लिए क्रिकेट से बढ़कर कुछ नहीं है और यह दौरा उनके लिए सामान्य स्थिति में लौटने का एक अहम मौका साबित हो सकता है।

कप्तान हरमनप्रीत कौर ODI वर्ल्ड कप जीत के बाद शीर्ष स्तर के क्रिकेट से ब्रेक लेने के बाद टी20 प्रारूप में अपनी लय दोबारा हासिल करने की कोशिश करेंगी।

वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने प्रदर्शन से चमक बिखेरने वाली शेफाली वर्मा इस सीरीज में लगातार अच्छे प्रदर्शन के जरिए टीम में अपनी जगह पक्की करना चाहेंगी।

अनुभवी चमारी अटापट्टू की अगुआई में श्रीलंका की टीम भी इस श्रृंखला के दौरान अपने युवा खिलाड़ियों के विकास पर करीबी नजर रखेगी।

टीम को दोनों हाथों से गेंदबाजी करने की क्षमता वाली 17 वर्षीय शशिनि गिम्हानी, 23 वर्षीय तेज गेंदबाज काव्या कविंदी और 19 वर्षीय रश्मिका सेव्वांदी को भविष्य से काफी उम्मीदें है। इन खिलाड़ियों भविष्य के सितारों के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय टीम के स्थापित खिलाड़ियों के खिलाफ खेलना इन युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बेहतरीन अवसर होगा।

टीमें:

भारत:

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षिका डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, इमेशा दुलानी, कौशिनी नुथ्यांगना, मालशा शेहानी, इनोका रानावीरा, शशिनी गिम्हानी, निमेश मदुशानी, काव्या कविंदी, रश्मिका सेवंदी, मल्की मदारा।

