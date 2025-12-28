स्मृति मंधाना ने सबसे तेज पूरे किए 10,000 रन, महिला क्रिकेट में रच दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड
स्मृति मंधाना ने श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच में एक नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। मंधाना ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए। वह ऐसा करने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं।
भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ चौथे टी20 मैच के दौरान 10 हजार इंटरनेशनल रन पूरे किए। वह महिला क्रिकेट में सबसे तेज दस हजार रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। मंधाना ने सिर्फ 281 पारियों में ये मुकाम हासिल किया। स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय और दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली राज 10 हजार इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर थीं।
दिग्गजों को पीछे छोड़ा
भारत की विस्फोटक बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने अपनी 281वीं अंतरराष्ट्रीय पारी में दस हजार रन पूरा करने का कारनामा किया, जो महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज है। उन्होंने मिताली राज, सूजी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स जैसी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। मंधाना से पहले भारत की मिताली राज, इंग्लैंड की चार्लोट एडवर्ड्स और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं।
281 पारियों में हासिल किया मुकाम
स्मृति मंधाना ने इस जादुई आंकड़े को छूने के लिए केवल 281 पारियों का सहारा लिया। स्मृति ने यहां ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में निमाशा मीपागे की गेंद पर एक रन के साथ 27 रन बनाने के साथ ही महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे किए। इस पारी की मदद से उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। मिताली ने जिन्होंने 291 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। मिताली राज के नाम 10868 इंटरनेशनल रन हैं। वह महिला क्रिकेट में अब भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं।
सबसे कम पारियों में किया कमाल
स्मृति मंधाना ने सबसे कम पारियों में 10 हजार रन पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 281 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। मिताली इस सूची में 291 पारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। चार्लोट और सूजी ने क्रमश: 308 और 314 पारियों में इस आंकड़े को छुआ था।