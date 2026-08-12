भारतीय कप्तान शुभमन गिल हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि, चाहिए सिर्फ 157 रन

भारतीय कप्तान शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरा करने के करीब हैं। अगर वह श्रीलंका सीरीज में 157 रन बना लेते हैं तो वह ये मुकाम हासिल करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बनेंगे।

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत शनिवार से होने वाली है। हाल ही में भारतीय टीम ने श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी और अब टेस्ट सीरीज में भी इसी प्रदर्शन को बरकरार रखने उतरेगी। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास आगामी सीरीज में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उनके पास 3000 रन पूरा करने का सुनहरा मौका है।

भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन भारत और बांग्लादेश के बीच गाले में 15 अगस्त से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस सीरीज के दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन सकते हैं। उनको श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 157 रनों की जरूरत है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में शुभमन गिल ने 40 मैचों में 2843 रन बनाए हैं। उनके नाम 10 शतक और 8 अर्धशतक हैं। गिल के अलावा ऋषभ पंत और रोहित शर्मा भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज ने 71 पारियों में 2780 रन बनाए हैं। पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने 40 मैचों में 2716 रन बनाए हैं। उन्होंने 9 शतक और 8 अर्धशतक जड़े हैं। भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का नाम भी लिस्ट में शामिल है। उन्होंने 46 मैचों में 2617 रन बनाए हैं। कोहली ने 5 शतक और 11 अर्धशतक ठोके हैं।

जो रूट सबसे आगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक नौ बल्लेबाजों ने 3000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट के नाम है। उन्होंने 77 मैचों में 6651 रन बनाए हैं। रूट ने इस दौरान 23 शतक लगाए हैं। वह 10 बार जीरो पर भी आउट हुए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। उन्होंने 59 मैचों में 4564 रन किए हैं।

शुभमन गिल श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच से पहले चोटिल हो गए थे। हालांकि वह दूसरी पारी में बैटिंग के लिए उतरे थे। भारतीय टीम प्रबंधन शुभमन गिल की चोट से उबरने को लेकर भी संतुष्ट है। गिल को अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी के दौरान दाहिने हाथ पर चोट लगी थी। सावधानी के तौर पर गिल ने अभ्यास मैच के पहले दिन बल्लेबाजी नहीं की। बाद में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और कैचिंग अभ्यास में भी हिस्सा लिया।