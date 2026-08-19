600वें टेस्ट में मिली जीत पर शुभमन गिल गदगद, टीम के प्रदर्शन पर खुलकर बोले
शुभमन गिल ने 600वें टेस्ट के दौरान मिली जीत को स्पेशल बताया है। भारत ने बुधवार को श्रीलंका को पहले टेस्ट में 165 रनों से मात दी। देवदत्त पडिक्कल को शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
भारतीय टीम ने बुधवार को श्रीलंका को गॉल में खेले पहले टेस्ट मैच में 165 रनों से हराया। इस जीत के साथ भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच के अंतिम दिन मानव सुथार ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 10 विकेट लिए और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैच के अंतिम ओवरों में तीन ओवर के अंदर 4 विकेट झटके। ये जीत भारत के लिए यादगार बन गई है क्योंकि भारत 600वां मैच खेलने उतरा था और सीरीज में बढ़त बनाने के बाद शुभमन गिल ने इस जीत को बहुत स्पेशल बताया है।
शुभमन गिल ने जीत को बताया स्पेशल
शुभमन गिल ने मैच जीतने के बाद कहा, ''ये शानदार है। अपने देश के लिए 600वां टेस्ट मैच जीतना काफी स्पेशल है। हां वास्तव में। हमारे लिए बहुत संतोषजनक जीत है। मुझे लगता है कि हम एक आरामदायक स्थिति में थे। लेकिन यहां आने के बाद ये कन्फर्म नहीं था कि मौसम के कारण मैच होगा या नहीं, अनिश्चितता के चलते हम पर थोड़ा दबाव पड़ गया। पर मुझे लगता है कि टीम ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया।''
भारतीय टीम दूसरी पारी में जल्दी ऑलआउट हो गई। भारत पहले टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 193 रन ही बना सका। हालांकि शुभमन गिल का मानना है कि टीम तीसरी पारी में ज्यादा आक्रमक होकर खेलना चाहती थी। उन्होंने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो ऐसा नहीं था। हम तीसरी पारी में जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो 400 के करीब पहुंचना चाहते थे। उस समय विकेट पर अपने हिसाब से रन बनाना आसान नहीं था और हम तीसरी पारी में थोड़ा और आक्रामक होकर खेलने की सोच रहे थे क्योंकि (आखिरी पारी में) हमें उतने ओवर चाहिए थे, और हमें पक्का नहीं था कि हम चौथे और पाँचवें दिन कितने ओवर फेंक पाएंगे। तो, यही सोच थी। और इस प्रक्रिया में, हमने कुछ शुरुआती विकेट खो दिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हम अभी भी आरामदायक स्थिति में थे।
श्रीलंका को 165 रनों से हराया
भारत ने बुधवार को श्रीलंका को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में 165 रन से हराकर दो मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। श्रीलंका की टीम 372 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के पांचवें और अंतिम दिन अपनी दूसरी पारी में 206 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने अपनी पहली पारी में 462 रन बनाकर श्रीलंका को 284 रन पर आउट कर दिया था। इस तरह से उसे 178 रन की मजबूत बढ़त मिली थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए थे। श्रीलंका की तरफ से सोनल दिनुशा ने सर्वाधिक 84 रन बनाए जबकि कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने 59 रन की पारी खेली।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी