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ऋषभ पंत ने गिलक्रिस्ट को पछाड़ा, टॉप 2 में एंट्री; टेस्ट में विपक्षी टीम के घर पर सबसे ज्यादा छक्के

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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India vs Sri Lanka: ऋषभ पंत टेस्ट में विपक्षी टीम के घर पर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा।

Rishabh Pant
गॉल टेस्ट के पहले दिन ऋषभ पंत

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच गॉल स्टेडियम में खेला जा रहा है। शनिवार को मैच के पहले दिन भारत ने शानदार बल्लेबाज की। स्टंप्स तक भारत का स्कोर 73 ओवर में 288/2 रहा। देवदत्त पडिक्कल 138 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद हैं। स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत ने अपनी पारी में 36 गेंदों का सामना करने के बाद तीन चौके और सिक्स लगाया है। उन्होंने स्पिनर प्रभात जयसूर्या द्वारा डाले गए 68वें ओवर में वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवाई फायर किया। यह पंत का टेस्ट में विपक्षी टीम के घर पर 57वां सिक्स था। वह विपक्षी टीम के घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के जड़ने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में टॉप 2 में पहुंच गए हैं।

ऋषभ पंत ने एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा

पंत ने लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को पछाड़ा है। गिलक्रिस्ट ने अपने करियर में विपक्षी टीम के घर पर 56 टेस्ट सिक्स जमाए। वह 1999 से 2008 तक टेस्ट क्रिकेट में एक्टिव रहे। पंत से आगे इंग्लैंड के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स हैं। स्टोक्स ने 69 सिक्स उड़ाए। उन्होंने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। स्टोक्स के नाम टेस्ट में ओवरऑल सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 122 टेस्ट में 138 सिक्स मारे। न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर ब्रैंडन मैक्कुलम ने 101 टेस्ट में 107 सिक्स जमाए। गिलक्रिस्ट ने 96 टेस्ट में 100 ठोके। इस सूची में पंत (51 टेस्ट में 98 सिक्स) संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर आ गए। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर टिम साउदी ने भी 98-98 टेस्ट सिक्स लगाए।

विपक्षी टीम के घर पर सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के

69 - बेन स्टोक्स

57 - ऋषभ पंत

56 - एडम गिलक्रिस्ट

51 - क्रिस गेल

45 - जैक्स कैलिस

ये भी पढ़ें:पंत को छक्के मारते हुए आउट देखना मंजूर है, मगर… पूर्व विकेटकीपर ने क्यों कहा ऐसा

पंत-पडिक्कल में अर्धशतकीय साझेदारी

लंबे अंतराल के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे पडिक्कल की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने मैच के शुरुआती दिन अपनी स्थिति मजबूत की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024 में पर्थ में अपना पिछला टेस्ट खेलने वाले पडिक्कल ने 134 गेंदों में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया। उन्होंने दिन का खेल खत्म होने तक 178 गेंदों में 12 चौकों और एक छक्के की मदद से 131 नाबाद रन बनाए। पडिक्कल और पंत तीसरे विकेट के लिए 52 रनों की अटूट साझेदारी हो चुकी। पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ दूसरे विकेट के लिए 150 रनों की साझेदारी की। राहुल 77 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 32 रनों का योगदान दिया। कप्तान शुभमन गिल के बल्ले से 16 रन निकले।

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लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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