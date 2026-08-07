श्रीलंका को धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से है सबसे बड़ा खतरा, आंकड़े दे रहे गवाही

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने 7 टेस्ट में 326 रन के साथ 33 विकेट भी चटकाए हैं।

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेली जाएगी। हालांकि उससे पहले भारतीय टीम वहां की परिस्थितियों में ढलने के लिए जमकर अभ्यास कर रही है। भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार से तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेला जा रहा है, जिसमें केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल चोट के कारण नहीं खेल रहे। अगले सप्ताह शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज में अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी होगी, जिनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बेहद शानदार है।

रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया था। जडेजा पिछली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरे थे, जहां भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के खिलाफ सात टेस्ट मैच की नौ पारियों में रविंद्र जडेजा ने 326 रन बनाए हैं और उनका औसत 65.20 रहा। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। उनका बेस्ट स्कोर 175 का है। उन्होंने 33 विकेट भी चटकाए हैं। इस दौरान जडेजा ने दो बार पांच विकेट हॉल भी लिया है। जडेजा का ये प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है क्योंकि टीम पहले से ही जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरी है और साई सुदर्शन भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं।

श्रीलंका के खिलाफ 48 इंटरनेशनल मैचों में अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 791 रन बनाए हैं। उनका औसत 46.52 का रहा है। उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। जडेजा ने 66 विकेट भी लिए हैं। भारत को खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उन्होंने कई मैचों में जीत दिलाई है। जडेजा ने 89 टेस्ट मैच खेलते हुए 348 विकेट लिए हैं। जिसमें 17 बार चार विकेट हॉल है। वहीं 15 बार 5 विकेट हॉल भी चटकाए हैं। स्टार क्रिकेटर ने 133 पारियों में 4095 रन बनाए हैं और उनका औसत 38.27 रहा है। उनके नाम टेस्ट में 6 शतक और 8 अर्धशतक है।

400 पर जडेजा की नजरें भारतीय टीम इसके बाद न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस दौरान जडेजा की नजरें टेस्ट में 400 विकेट का आंकड़ा छूने पर होंगी। अगर वह ये उपलब्धि हासिल करते हैं तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे। पिछले साल वह गेंद से ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके थे और 10 मैचों में 25 विकेट लिए थे लेकिन बल्ले से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 17 पारियों में 764 रन बनाए। जिसमें दो शतक और 6 अर्धशतक शामिल है।