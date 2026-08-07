Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रीलंका को धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से है सबसे बड़ा खतरा, आंकड़े दे रहे गवाही

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने 7 टेस्ट में 326 रन के साथ 33 विकेट भी चटकाए हैं।

Ravindra Jadeja
भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से खेली जाएगी। हालांकि उससे पहले भारतीय टीम वहां की परिस्थितियों में ढलने के लिए जमकर अभ्यास कर रही है। भारत और श्रीलंका के बीच शुक्रवार से तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच भी खेला जा रहा है, जिसमें केएल राहुल टीम की कमान संभाल रहे हैं। क्योंकि शुभमन गिल चोट के कारण नहीं खेल रहे। अगले सप्ताह शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज में अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी होगी, जिनका रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बेहद शानदार है।

ये भी पढ़ें:हार्दिक पांड्या के बदले रिंकू-राणा या…; अश्विन ने MI को बताई बेस्ट स्वैप डील

रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा को आराम दिया गया था। जडेजा पिछली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने उतरे थे, जहां भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका के खिलाफ सात टेस्ट मैच की नौ पारियों में रविंद्र जडेजा ने 326 रन बनाए हैं और उनका औसत 65.20 रहा। उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। उनका बेस्ट स्कोर 175 का है। उन्होंने 33 विकेट भी चटकाए हैं। इस दौरान जडेजा ने दो बार पांच विकेट हॉल भी लिया है। जडेजा का ये प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए राहत की खबर है क्योंकि टीम पहले से ही जसप्रीत बुमराह के बिना खेलने उतरी है और साई सुदर्शन भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं।

श्रीलंका के खिलाफ 48 इंटरनेशनल मैचों में अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 791 रन बनाए हैं। उनका औसत 46.52 का रहा है। उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। जडेजा ने 66 विकेट भी लिए हैं। भारत को खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उन्होंने कई मैचों में जीत दिलाई है। जडेजा ने 89 टेस्ट मैच खेलते हुए 348 विकेट लिए हैं। जिसमें 17 बार चार विकेट हॉल है। वहीं 15 बार 5 विकेट हॉल भी चटकाए हैं। स्टार क्रिकेटर ने 133 पारियों में 4095 रन बनाए हैं और उनका औसत 38.27 रहा है। उनके नाम टेस्ट में 6 शतक और 8 अर्धशतक है।

400 पर जडेजा की नजरें

भारतीय टीम इसके बाद न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी। इस दौरान जडेजा की नजरें टेस्ट में 400 विकेट का आंकड़ा छूने पर होंगी। अगर वह ये उपलब्धि हासिल करते हैं तो वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पांचवें भारतीय बन जाएंगे। पिछले साल वह गेंद से ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके थे और 10 मैचों में 25 विकेट लिए थे लेकिन बल्ले से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 17 पारियों में 764 रन बनाए। जिसमें दो शतक और 6 अर्धशतक शामिल है।

ये भी पढ़ें:रिटायरमेंट लेते ही अजिंक्य रहाणे का बड़ा धमाका, कोच या कमेंट्री नहीं, बल्कि...

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। नवंबर में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ अपने ही घर में मिली 2-0 की हार के बाद से यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की पहली टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर कराई थी और वेस्टइंडीज को अपने घर में 2-0 से हराया था। डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में भारत पांचवें और श्रीलंका छठे स्थान पर है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
Ravindra Jadeja Indian Cricket Team India Vs Sri Lanka अन्य..
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।