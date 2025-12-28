IND vs SL Pitch Report, 4th T20I: तिरुवनंतपुरम में फिर बल्लेबाज बरपाएंगे कहर या इस बार चलेगा गेंदबाजों का जादू? जानें

संक्षेप: IND vs SL Pitch Report, 4th T20I: भारत और श्रीलंका के बीच आज चौथा टी20 तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें इस मैच में जीत का चौका लगाने पर होगी।

IND vs SL Pitch Report, 4th T20I: इंडिया वर्सेस श्रीलंका 5 मैच की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। जीत की हैट्रिक लगाकर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले ही सीरीज में अजेय बढ़त बना चुका है, ऐसे में आज भारत की नजरें अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने पर होगी, साथ ही टीम इंडिया जीत का चौका भी लगाना चाहेगी। तिरुवनंतपुरम की पिच पर यह सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है, तीसरा टी20 भी यहां ही हुआ थब। भारत ने तीसरे टी20 में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तिरुवनंतपुरम IND vs SL पिच रिपोर्ट तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए अच्छी मानी जाती है। रेणुका सिंह ने पिछले मैच में 4 और दीप्ति ने 3 विकेट लेकर इस बात को सही साबित किया है। हालांकि दूसरी पारी में शैफाली वर्मा ने 79 रनों की धमाकेदार पारी खेल इस मैच को एकतरफा बना दिया था। यह वुमेंस क्रिकेट का इस मैदान पर पहला ही मुकाबला था। हरमनप्रीत कौर इस सीरीज में सभी मुकाबले चेज करते हुए जीती है। सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के बाद भारत की नजरें पहले बैटिंग कर अपने आप को मुश्किल परिस्थिति में डालनी होगी, ताकि वह भविष्य में इस चीज के लिए भी तैयर रहे।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका स्क्वॉड भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमाह रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, हरलीन देयोल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणानी, वैष्णवी शर्मा।