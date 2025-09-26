IND vs SL Pathum Nissanka Hits century during India vs Sri Lanka asia cup 2025 Super Fours पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ ठोक दिया शतक, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IND vs SL Pathum Nissanka Hits century during India vs Sri Lanka asia cup 2025 Super Fours

पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ ठोक दिया शतक, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने शुक्रवार को 52 गेंद में शतक लगाया। एशिया कप 2025 में पथुम शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। निसांका टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:56 PM
share Share
Follow Us on
पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ ठोक दिया शतक, ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निसांका ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में शतक लगाया। निसांका ने 25 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और फिर 52 गेंद में सात चौके और पांच छक्के की मदद से 100 रन पूरे किए। एशिया कप 2025 का ये पहला शतक भी है। भारत ने पहले सुपर फोर के आखिरी लीग मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए।

पथुम निसांका ने ठोका शतक

203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उरती श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और उसने पहले ही ओवर में कुसल मेंडिस (शून्य) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये कुसल परेरा ने पुथम निसंका के साथ दूसरे विकेट के लिए 127 रन जोड़े। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने कुसल परेरा 32 गेंदों में 58 रन को आउट किया। इसके बाद कप्तान चरित असलंका (पांच) और कामिंडु मेंडिस तीन रन बनाकर आउट हुये। इस दौरान पुथम निसंका एक छोर थामे विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया।

20वें ओवर की पहली गेंद पर हर्षित राणा ने पथुम निसंका की पारी का अंत किया। निसंका ने 58 गेंदों में छह छक्के और सात चौकों की मदद से 107 रनों की पारी खेली। मैच की आखिरी गेंद पर दसून शानका दो रन ही बना सके और मैच सुपर ओवर में चला गया। शानका 11 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवरों में पांच विकेट पर 202 रन बनाये और मैच सुपर ओवर में चला गया।

सुपर ओवर में अर्शदीप ने बल्लेबाजी करने उतरी कुसल परेरा काे आउट कर अच्छी शुरुआत की और इसी ओवर की पांचवी गेंद पर शानका को अपना दूसरा शिकार बना लिया। ऑफ़ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ले का फेस खोल कर हवाई शॉट, सीधे डीप बैकवर्ड प्वाइंट के फ़ील्डर के पास गई गेंद, कैच आउट हो गए शानका। श्रीलंका ने सुपर ओवर में रन विकेट पर दो रन बनाये।

ये भी पढ़ें:इन खिलाड़ियों ने टी20 सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, अभिषेक ने मारी एंट्री

इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर तीन रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत ने एक ओवर का एलिमिनेटर जीता। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या, वुरण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने एक-एक विकेट लिया।

Indian Cricket Team India Vs Sri Lanka
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |