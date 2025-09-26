IND vs SL Live Telecast: फ्री में कैसे उठाएं इंडिया वर्सेस श्रीलंका लाइव टेलिकास्ट का लुत्फ, जानें कब और कहां देखें मैच

IND vs SL Live Telecast- इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का आखिरी मैच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारत बनाम श्रीलंका मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

IND vs SL Live Telecast- इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का आखिरी मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 26 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। India vs Sri Lanka लाइव मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और चारिथ असलंका- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। भारत बनाम श्रीलंका यह मैच 'डेड रबड़' होने वाला है क्योंकि एशिया कप 2025 फाइनल की दोनों टीमों का नाम साफ हो चुका है। भारत और पाकिस्तान खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की नजरें अपने बैटिंग ऑर्डर को सेट करने पर होगी। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस श्रीलंका मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस श्रीलंका लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच कब खेला जाएगा? India vs Sri Lanka एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच आज यानी शुक्रवार, 26 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs SL Asia Cup 2025 Super-4 18th match कहां खेला जाएगा? इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Sri Lanka एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच कितने बजे शुरू होगा? IND vs SL Asia Cup 2025 Super-4 18th match भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और चारिथ असलंका- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 7 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच फ्री में कैसे देखें लाइव? India vs Sri Lanka एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का टीवी पर लाइव लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर उठा सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम श्रीलंका मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।