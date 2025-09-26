IND vs SL Live Telecast Asia Cup 2025 Super 4 Match 18th Today 26th SEP India vs Sri lanka Live Match How To Watch IND vs SL Live Telecast: फ्री में कैसे उठाएं इंडिया वर्सेस श्रीलंका लाइव टेलिकास्ट का लुत्फ, जानें कब और कहां देखें मैच, Cricket Hindi News - Hindustan
Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 07:40 AM
IND vs SL Live Telecast- इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का आखिरी मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 26 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। India vs Sri Lanka लाइव मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और चारिथ असलंका- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। भारत बनाम श्रीलंका यह मैच 'डेड रबड़' होने वाला है क्योंकि एशिया कप 2025 फाइनल की दोनों टीमों का नाम साफ हो चुका है। भारत और पाकिस्तान खिताबी मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की नजरें अपने बैटिंग ऑर्डर को सेट करने पर होगी। आईए एक नजर इंडिया वर्सेस श्रीलंका मुकाबले से जुड़ी अहम जानकारियों पर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस श्रीलंका लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच कब खेला जाएगा?

India vs Sri Lanka एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच आज यानी शुक्रवार, 26 सितंबर को खेला जाएगा।

IND vs SL Asia Cup 2025 Super-4 18th match कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

India vs Sri Lanka एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs SL Asia Cup 2025 Super-4 18th match भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -सूर्यकुमार यादव और चारिथ असलंका- आधा घंटा पहले यानी साढ़े 7 बजे मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 का 18वां मैच फ्री में कैसे देखें लाइव?

India vs Sri Lanka एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच का टीवी पर लाइव लुत्फ आप सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर उठा सकते हैं। वहीं डीडी स्पोर्ट्स पर आप भारत बनाम श्रीलंका मैच को फ्री में लाइव देख सकते हैं।

IND vs SL Asia Cup 2025 Super-4 18th match की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप 2025 सुपर-4 के 18वें मैच का भारतीय फैंस लुत्फ SonyLIV पर उठा सकते हैं, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग फ्री नहीं होगी, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। भारत बनाम पाकिस्तान लाइव स्कोर और मैच से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।

