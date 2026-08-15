Ind Vs Sl LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच आज से शुरू, 25 वर्षीय खिलाड़ी करेगा डेब्यू

Ind Vs Sl LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट मैच आज से गॉल में शुरू हो रहा है। यह मुकाबला 10 बजे से खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार साढ़े 9 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत के कप्तान शुभमन गिल के सामने इस मैदान पर जीतने की चुनौती रहेगी। टीम इंडिया 11 सालों से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में अजेय रही है। हालांकि, अपने विजयी अभियान को जारी रखने के लिए टीम इंडिया को अच्छा खेल दिखाना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज बहुत अहम है।