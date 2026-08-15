Ind Vs Sl LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच आज से शुरू, 25 वर्षीय खिलाड़ी करेगा डेब्यू

Ind Vs Sl LIVE Score: केशारा नुवांथा करेंगे डेब्यू
ऑफस्पिनर केशारा नुवांथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करेंगे। 25 वर्षीय नुवांथा को टेस्ट कैप मिल चुकी है। उन्होंने वार्म-अप मैच में केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आउट किया।
भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट मैच लाइव
Ind Vs Sl LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट मैच आज से गॉल में शुरू हो रहा है। यह मुकाबला 10 बजे से खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार साढ़े 9 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। भारत के कप्तान शुभमन गिल के सामने इस मैदान पर जीतने की चुनौती रहेगी। टीम इंडिया 11 सालों से श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में अजेय रही है। हालांकि, अपने विजयी अभियान को जारी रखने के लिए टीम इंडिया को अच्छा खेल दिखाना होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए यह सीरीज बहुत अहम है।
भारत टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, औकिब नबी, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बराड़, सारांश जैन।
श्रीलंका टीम: निशान मदुश्का, लाहिरु उदारा, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), पसिंदु सोरियाबंदरा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, विश्वा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, सोनल दिनुशा, मिलन प्रियनाथ रथनायके, केशरा नुवांथा।
Ind Vs Sl LIVE Score: केशारा नुवांथा करेंगे डेब्यू
ऑफस्पिनर केशारा नुवांथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करेंगे। 25 वर्षीय नुवांथा को टेस्ट कैप मिल चुकी है। उन्होंने वार्म-अप मैच में केएल राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को आउट किया।
Ind Vs Sl LIVE Score: अब से कुछ देर बाद होगा टॉस
भारतीय समय के अनुसार साढ़े 9 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।
Ind Vs Sl LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट आज से
Ind Vs Sl LIVE Score: भारत बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट मैच आज से गॉल में शुरू हो रहा है। यह मुकाबला 10 बजे से खेला जाएगा। भारत के कप्तान शुभमन गिल के सामने इस मैदान पर जीतने की चुनौती रहेगी।
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