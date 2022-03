नमस्कार! हिंदुस्तान के लाइव क्रिकेट ब्लॉग में आपका स्वागत है। श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की नजरें पहली पारी में बड़ा स्कोर करने पर होगी। पहले दिन के अंत तक जडेजा और अश्विन नाबाद रहे हैं। भारत को 500 का आंकड़ा छूना है तो इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ी पारी खेलनी होगी।

That's Stumps on Day 1 of the 1st Test.#TeamIndia 357/6 after 85 overs. Rishabh Pant and Ravindra Jadeja together added 104 runs on the board.



Pant 96

Jadeja 45*



Scorecard - https://t.co/c2vTOXAx1p #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/pXSRnSXBsh