IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I India Women vs Sri Lanka Women Live Score today 23rd DEC
IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I: श्रीलंका के खिलाफ बढ़त दोगुना करने उतरेगा भारत, जानें कब शुरू होगा मैच?

IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I: श्रीलंका के खिलाफ बढ़त दोगुना करने उतरेगा भारत, जानें कब शुरू होगा मैच?

संक्षेप:

IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I- इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा वुमेंस टी20 मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच यहीं खेला गया था, जिसे भारत ने 8 विकेट से आसानी से जीता था।

Dec 23, 2025 05:09 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I- इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा वुमेंस टी20 मैच आज यानी मंगलवार, 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाना है। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें बढ़त को दो गुना करने पर होगी, वहीं श्रीलंका पलटवार करने के इरादे से उतरेगा। 5 मैच की इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जेमिमा रोड्रिग्स के अर्धशतक के दम पर 8 विकेट रहते आसानी से जीता था। India vs Sri lanka दूसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेगी। भारत बनाम श्रीलंका इस टी20 मुकाबले का लुत्फ आप टीवी पर स्टोर स्पोर्ट्स और ऑनलाइन जियोस्टार के जरिए उठा सकते हैं।

India Women vs Sri Lanka Women Live Score today

इंडिया वर्सेस श्रीलंका स्क्वॉड

भारतीय महिला टीम: स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (डब्ल्यू), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, हरलीन देयोल, रेणुका सिंह ठाकुर, जी कमलिनी, स्नेह राणा

श्रीलंका महिला टीम: विशमी गुणरत्ने, चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, नीलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, कौशानी नुथ्यांगना (डब्ल्यू), मल्की मदारा, इनोका रनवीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी, मालशा शेहानी, इमेशा दुलानी, रश्मिका सेवलांडी, निमशा मदुशानी

