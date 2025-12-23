IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I: श्रीलंका के खिलाफ बढ़त दोगुना करने उतरेगा भारत, जानें कब शुरू होगा मैच?

IND vs SL Live Cricket Score 2nd T20I- इंडिया वर्सेस श्रीलंका दूसरा वुमेंस टी20 मैच आज यानी मंगलवार, 23 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाना है। इस मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की नजरें बढ़त को दो गुना करने पर होगी, वहीं श्रीलंका पलटवार करने के इरादे से उतरेगा। 5 मैच की इस टी20 सीरीज का पहला मुकाबला इसी मैदान पर खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने जेमिमा रोड्रिग्स के अर्धशतक के दम पर 8 विकेट रहते आसानी से जीता था। India vs Sri lanka दूसरा टी20 मैच भारतीय समयानुसार 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेगी। भारत बनाम श्रीलंका इस टी20 मुकाबले का लुत्फ आप टीवी पर स्टोर स्पोर्ट्स और ऑनलाइन जियोस्टार के जरिए उठा सकते हैं।