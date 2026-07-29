Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? भारतीय सिलेक्टर्स के नए प्लान का हुआ खुलासा

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया की ओर से आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस 2025 ट्रॉफी में खेले थे। उन्हें भारतीय सिलेक्टर्स द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। शमी सितंबर में 36 साल के होने जा रहे।

Mohammed Shami
मोहम्मद शमी (फाइल फोटो)

क्या मोहम्मद शमी का इंटरनेशलन करियर खत्म हो गया है? सिलेक्टर्स ने एक बार फिर कुछ इसी तरह का मैसेज दिया है। अनुभवी तेज गेंदबाज को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वॉड में नहीं चुना गया। टीम मैनेजमेंट अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय अगली पीढ़ी के पेसर्स को निखारने पर फोकस करता दिख रहा है। भारतीय सिलेक्टर्स के नए प्लान का खुलासा हुआ है, जिसके तहत 15 युवा तेज गेंदबाजों पर फोकस किया जाएगा। शमी ने पिछला इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। टीम से बाहर किए जाने के बाद शमी ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की और अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 37 विकेट लिए और बार-बार साबित किया कि पूरी तरह फिट हैं। हालांकि, सिलेक्टर्स द्वारा शमी को नजरअंदाज करना का सिलसिला जारी है। भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके शमी सितंबर में 36 साल के होने जा रहे हैं।

शमी इस प्लान का हिस्सा नहीं

स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्टर्स ने सभी फॉर्मेट के लिए 15 युवा तेज गेंदबाजों का एक पूल चुना है, जो आने वाले कुछ सालों में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य ताकत होंगे। शमी इस प्लान का हिस्सा नहीं हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए योजना पर ध्यान दिया जा रहा। ऐसे में यह प्लान शमी के लिए किसी भी आधिकारिक बयान से कहीं ज्यादा क्लियर मैसेज है। भारतीय क्रिकेट में शायद ही कभी अपने दिग्गज खिलाड़ियों से सीधे कहा जाता है कि उनका समय पूरा हो गया है। अक्सर, यह संदेश खामोशी के जरिए मिलता है। लगातार सीरीज में नजरअंदाज किए जाने के बाद खिलाड़ी मान लेता है कि उसका समय पूरा हो चुका। चेतेश्वर पुजारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब शमी भी उसी रास्ते पर दिख रहे हैं। सिलेक्टर्स की सोच है कि तेज गेंदबाजी में बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत लगती है और शमी अब भविष्य नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:यशस्वी पर असमंजस, वैभव और शमी को NO; पूर्व क्रिकेटर ने चुना वर्ल्ड कप स्क्वॉड

…तो बदलाव में देरी ही होगी

भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शमी का अनुभव भारत के लिए बदलाव के दौर को आसान बना सकता था। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में अटैक को मजबूत करने के अलावा वह उभरते हुए युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक मेंटर की भूमिका भी निभा सकते थे। हालांकि, चयनकर्ताओं का मानना ​​है कि पीछे मुड़कर देखने से बदलाव में देरी ही होगी। 32 वर्षीय बुमराह फिलहाल भारत के पेस अटैक के अगुवा हैं। हालांकि, चयनकर्ता जानते हैं कि उनके वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में बुमराह कई बार चोटिल हो चुके हैं और हर टेस्ट या हर सीरीज के लिए उनपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऐसे में बुमराह के साथ एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी यूनिट तैयार करना प्राथमिकता है। आगे चलकर बुमराह शायद चुनिंदा सीरीज ही खेलते हुए नजर, जिसमें बड़े आईसीसी इवेंट्स और अहम विदेशी दौरे होंगे। श्रीलंका सीरीज के लिए बुमराह की भारत के टेस्ट स्क्वॉड में वापसी हुई है।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, साई सुदर्शन, सारांश जैन।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Mohammed Shami Indian Cricket Team India Vs Sri Lanka
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।