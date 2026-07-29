मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? भारतीय सिलेक्टर्स के नए प्लान का हुआ खुलासा

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टीम इंडिया की ओर से आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस 2025 ट्रॉफी में खेले थे। उन्हें भारतीय सिलेक्टर्स द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। शमी सितंबर में 36 साल के होने जा रहे।

क्या मोहम्मद शमी का इंटरनेशलन करियर खत्म हो गया है? सिलेक्टर्स ने एक बार फिर कुछ इसी तरह का मैसेज दिया है। अनुभवी तेज गेंदबाज को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वॉड में नहीं चुना गया। टीम मैनेजमेंट अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय अगली पीढ़ी के पेसर्स को निखारने पर फोकस करता दिख रहा है। भारतीय सिलेक्टर्स के नए प्लान का खुलासा हुआ है, जिसके तहत 15 युवा तेज गेंदबाजों पर फोकस किया जाएगा। शमी ने पिछला इंटरनेशनल मैच मार्च 2025 में खेला था। टीम से बाहर किए जाने के बाद शमी ने घरेलू क्रिकेट में वापसी की और अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 37 विकेट लिए और बार-बार साबित किया कि पूरी तरह फिट हैं। हालांकि, सिलेक्टर्स द्वारा शमी को नजरअंदाज करना का सिलसिला जारी है। भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके शमी सितंबर में 36 साल के होने जा रहे हैं।

शमी इस प्लान का हिस्सा नहीं स्पोर्टस्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, सेलेक्टर्स ने सभी फॉर्मेट के लिए 15 युवा तेज गेंदबाजों का एक पूल चुना है, जो आने वाले कुछ सालों में भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की मुख्य ताकत होंगे। शमी इस प्लान का हिस्सा नहीं हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र और 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए योजना पर ध्यान दिया जा रहा। ऐसे में यह प्लान शमी के लिए किसी भी आधिकारिक बयान से कहीं ज्यादा क्लियर मैसेज है। भारतीय क्रिकेट में शायद ही कभी अपने दिग्गज खिलाड़ियों से सीधे कहा जाता है कि उनका समय पूरा हो गया है। अक्सर, यह संदेश खामोशी के जरिए मिलता है। लगातार सीरीज में नजरअंदाज किए जाने के बाद खिलाड़ी मान लेता है कि उसका समय पूरा हो चुका। चेतेश्वर पुजारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब शमी भी उसी रास्ते पर दिख रहे हैं। सिलेक्टर्स की सोच है कि तेज गेंदबाजी में बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत लगती है और शमी अब भविष्य नहीं हैं।

…तो बदलाव में देरी ही होगी भारत का तेज गेंदबाजी आक्रमण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। शमी का अनुभव भारत के लिए बदलाव के दौर को आसान बना सकता था। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में अटैक को मजबूत करने के अलावा वह उभरते हुए युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक मेंटर की भूमिका भी निभा सकते थे। हालांकि, चयनकर्ताओं का मानना ​​है कि पीछे मुड़कर देखने से बदलाव में देरी ही होगी। 32 वर्षीय बुमराह फिलहाल भारत के पेस अटैक के अगुवा हैं। हालांकि, चयनकर्ता जानते हैं कि उनके वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों में बुमराह कई बार चोटिल हो चुके हैं और हर टेस्ट या हर सीरीज के लिए उनपर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ऐसे में बुमराह के साथ एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी यूनिट तैयार करना प्राथमिकता है। आगे चलकर बुमराह शायद चुनिंदा सीरीज ही खेलते हुए नजर, जिसमें बड़े आईसीसी इवेंट्स और अहम विदेशी दौरे होंगे। श्रीलंका सीरीज के लिए बुमराह की भारत के टेस्ट स्क्वॉड में वापसी हुई है।