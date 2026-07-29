'चयन कैसे होता है समझ से परे है', आकिब नबी को मौका न मिलने पर फूटा इरफान पठान का गुस्सा
इरफान पठान ने आकिब नबी को लगातार नजरअंदाज किए जाने पर चयनकर्ताओं से कड़े सवाल किए हैं। उनका मानना है कि घरेलू और इंडिया ए के प्रदर्शन के आधार पर उनकी जगह टीम में बनती है।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू होगा। टीम में कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, जबकि सिराज और जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है। सारांश जैन को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए टीम में मौका मिला है। टीम सामने के बाद से पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने चयनकर्ताओं द्वारा तेज गेंदबाज अकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम के लिए नजरअंदाज किए जाने पर सवाल उठाए हैं। नबी को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में भी मौका नहीं मिला था। वह बतौर नेट बॉलर मौजूद थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत में अहम भूमिका निभाई थी। नबी ने श्रीलंका के दौरान पर इंडिया ए के लिए खेलते हुए दो चार-दिवसीय मैचों में छह विकेट लिए। घरेलू और इंडिया ए के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें मौका के लिए इंतजार करना पड़ रहा है।
आकिब नबी को नजरअंदाज क्यों किया?
इरफान पठान ने चयनकर्ताओं से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि वह चयनकर्ताओं के उस फैसले को समझ नहीं पा रहे कि आखिरी उन्होंने ऑकिब नबी को नजरअंदाज किस वजह से किया। पठान का मानना है कि अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट नबी को डेब्यू देने का आदर्श मौका था। इरफान पठान ने स्पोर्टस्टार से कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो नबी के न चुने जाने का मेरे पास कोई तार्किक जवाब नहीं है। मैं चयन की प्रक्रिया नहीं समझ पाया। मोहम्मद सिराज आपके पसंदीदा गेंदबाज हैं। जब बुमराह नहीं है, सिराज आपको नंबर वन गेंदबाज बन जाते हैं। इसलिए अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाने की क्या जरूरत थी जोकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा नहीं था। अगर घरेल प्रदर्शन मायने रखता है, तो आपना आकिब को इनाम क्यों नहीं दिया। ये उनको खिलाने और टेस्ट करने का बेहतरीन मौका था।''
श्रीलंका दौरा 15 अगस्त से होगा शुरू
भारत अगले महीने श्रीलंका का दौरा करेगा, जहां वह दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगा। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो (एसएससी) में खेला जाएगा। श्रीलंका दौरा दक्षिण अफ़्रीका से नवंबर में घरेलू मैदान पर 2-0 से मिली हार के बाद मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में भारत की पहली टेस्ट सीरीज़ होगी। उससे पहले भारत ने इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ कराई थी और घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज़ को 2-0 से हराया था। फ़िलहाल डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में भारत पांचवें, जबकि श्रीलंका छठे स्थान पर है।
श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, के एल राहुल (उप कप्तान), साई सुदर्शन*, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), देवदत्त पड़िक्कल, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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