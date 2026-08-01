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भारत-श्रीलंका वॉर्म-अप मैच में हुआ बदलाव, अब तैयारी के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 दिन

By Himanshu Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला वॉर्म अप मैच अब चार के बजाए तीन दिन में समाप्त होगा। भारतीय टीम सात अगस्त से प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी।

india test team players
भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी। इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो चुका है। इससे पहले भारतीय टेस्ट टीम और श्रीलंका की लोकल प्लेइंग इलेवन के बीच वॉर्म अप मैच खेला जाएगा। हालांकि इस मुकाबले में बदलाव हुआ है और एक दिन के लिए कम कर दिया गया है। पहले ये मैच चार दिन तक खेला जाना था लेकिन अब ये सिर्फ तीन दिन में ही खत्म हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला सात अगस्त से शुरू होगा और 9 अगस्त पर खत्म होगा।

तीन दिन में खत्म होगा प्रैक्टिस मैच

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान करते हुए कहा था, ''सीरीज से पहले टीम कोलंबो में सात अगस्त से चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी।'' क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अब यह सामने आया है कि बीसीसीआई और भारतीय टीम प्रबंधन सहित सभी संबंधित पक्षों को इस बदलाव की जानकारी दे दी गई है। यह मैच कोलंबो में एसएससी स्टेडियम के पास स्थित एनसीसी ग्राउंड पर खेला जाएगा।

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भारतीय टेस्ट टीम ने जून में आखिरी टेस्ट मैच खेला था। जिसके बाद ये मुकाबला शुभमन गिल की टीम की दो-टेस्ट सीरीज की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा था, जो मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र का हिस्सा है। मैच को छोटा करने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है लेकिन बीसीसीआई और भारतीय टीम प्रबंधन के कई सूत्रों ने इस बदलाव की पुष्टि की है। भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो के लिए रवाना होगी। दो टेस्ट मैच की यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो (एसएससी) में होगा। इस सीरीज की तैयारी के लिए भारत सात अगस्त से चार दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलेगा।

बुमराह हुए फिट

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन को फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया गया है। टीम के श्रीलंका रवाना होने से पहले इस महीने के अंत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा। हालांकि तेज गेंदबाज बुमराह फिटनेस टेस्ट में पास हो गए हैं और पहले मैच में खेल सकते हैं। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है-

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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