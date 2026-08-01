भारत-श्रीलंका वॉर्म-अप मैच में हुआ बदलाव, अब तैयारी के लिए मिलेंगे सिर्फ 3 दिन
भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला वॉर्म अप मैच अब चार के बजाए तीन दिन में समाप्त होगा। भारतीय टीम सात अगस्त से प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लेगी।
भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी। इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान हो चुका है। इससे पहले भारतीय टेस्ट टीम और श्रीलंका की लोकल प्लेइंग इलेवन के बीच वॉर्म अप मैच खेला जाएगा। हालांकि इस मुकाबले में बदलाव हुआ है और एक दिन के लिए कम कर दिया गया है। पहले ये मैच चार दिन तक खेला जाना था लेकिन अब ये सिर्फ तीन दिन में ही खत्म हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला सात अगस्त से शुरू होगा और 9 अगस्त पर खत्म होगा।
तीन दिन में खत्म होगा प्रैक्टिस मैच
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान करते हुए कहा था, ''सीरीज से पहले टीम कोलंबो में सात अगस्त से चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलेगी।'' क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक अब यह सामने आया है कि बीसीसीआई और भारतीय टीम प्रबंधन सहित सभी संबंधित पक्षों को इस बदलाव की जानकारी दे दी गई है। यह मैच कोलंबो में एसएससी स्टेडियम के पास स्थित एनसीसी ग्राउंड पर खेला जाएगा।
भारतीय टेस्ट टीम ने जून में आखिरी टेस्ट मैच खेला था। जिसके बाद ये मुकाबला शुभमन गिल की टीम की दो-टेस्ट सीरीज की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा था, जो मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र का हिस्सा है। मैच को छोटा करने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है लेकिन बीसीसीआई और भारतीय टीम प्रबंधन के कई सूत्रों ने इस बदलाव की पुष्टि की है। भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो के लिए रवाना होगी। दो टेस्ट मैच की यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो (एसएससी) में होगा। इस सीरीज की तैयारी के लिए भारत सात अगस्त से चार दिवसीय अभ्यास मैच भी खेलेगा।
बुमराह हुए फिट
तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन को फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया गया है। टीम के श्रीलंका रवाना होने से पहले इस महीने के अंत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनकी फिटनेस का आकलन किया जाएगा। हालांकि तेज गेंदबाज बुमराह फिटनेस टेस्ट में पास हो गए हैं और पहले मैच में खेल सकते हैं। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है-
शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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