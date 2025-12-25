Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ind vs sl head coach Amol Muzumdar Reveals Why India is Experimenting Against Sri Lanka
अमोल मजूमदार का मास्टरप्लान, श्रीलंका सीरीज में हो रहे बदलाव की वजह बताई

संक्षेप:

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने स्पष्ट किया कि वे केवल मैच जीतने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह भी देख रहे हैं कि दबाव की स्थिति में नए खिलाड़ी और नए कॉम्बिनेशन कैसा प्रदर्शन करते हैं।

Dec 25, 2025 10:29 pm ISTHimanshu Singh Bhasha
भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने गुरुवार को कहा कि टीम अगले साल ब्रिटेन में होने वाले आईसीसी महिला टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के खिलाफ चल रही पांच मैचों की मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में कुछ नई चीजें आजमा रही है। वनडे विश्व चैंपियन भारत पहले ही 2-0 की बढ़त बना चुका है और उसका लक्ष्य शुक्रवार को होने वाले तीसरे मैच में जीत हासिल करके सीरीज अपने नाम करना होगा। भारत ने विशाखापत्तनम में खेले गए पहले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच क्रमशः आठ और सात विकेट से जीते थे।

हेड कोच अमोल मजूमदार ने तीसरे मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से कहा, ‘‘वनडे विश्व कप के दौरान भी हमने यथासंभव स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की। छह महीने बाद टी20 विश्व कप है और हम कुछ चीजों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और हम इस टी20 टीम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम विश्व कप से पहले पूरी तरह व्यवस्थित होने के लिए कई चीजों को आजमा रहे हैं।’’

मजूमदार ने कहा कि भारतीय टीम खेल के सभी विभागों में लगातार सुधार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हम खेल के तीनों विभागों में सुधार करने के बारे में हमेशा बात करते हैं लेकिन असल में एक चौथा पहलू भी है और वह फिटनेस है। हमारी टीम प्रगतिशील है और हम अपने खेल में लगातार सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

कोच ने कहा कि उनके खिलाड़ी फिलहाल वनडे विश्व कप जीत की खुशी में सरोबार हैं। मजूमदार ने कहा, ‘‘पिछले 45 दिनों में मुझे कोई खास बदलाव नहीं दिखा। जो भी हो यह एक सुखद बदलाव है। वे मैदान पर ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। यह एक अच्छी स्थिति है। पहले दो मैचों में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।’’

उन्होंने हालांकि अपने खिलाड़ियों को आगाह किया कि वे श्रीलंका को किसी भी तरह से कम करके आंकने की गलती ना करें। मजूमदार ने कहा, ‘‘इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका की टीम बहुत अच्छी है। हम प्रत्येक प्रतिद्वंदी को एक चुनौती के रूप में देखते हैं। हमारे पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन हम हर प्रतिद्वंदी का समान सम्मान करते हैं।’’

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
