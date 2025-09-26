IND vs SL hardik pandya need 3 wickets to become second indian bowler to take 100 t20i wicket अर्शदीप सिंह के बाद हार्दिक पांड्या करेंगे बड़ा कारनामा, 100 विकेट लेने वाले बनेंगे दूसरे गेंदबाज, Cricket Hindi News - Hindustan
IND vs SL hardik pandya need 3 wickets to become second indian bowler to take 100 t20i wicket

अर्शदीप सिंह के बाद हार्दिक पांड्या करेंगे बड़ा कारनामा, 100 विकेट लेने वाले बनेंगे दूसरे गेंदबाज

हार्दिक पांड्या के पास श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान 100 विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय गेंदबाज बनने का मौका है। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले अर्शदीप सिंह के बाद दूसरे गेंदबाज बनेंगे। अर्शदीप ने एशिया कप के दौरान 100 विकेट पूरे किए।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 06:57 PM
भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एशिया कप 2025 में शानदार फॉर्म में हैं। हार्दिक पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में शानदार पारी खेली थी। हालांकि वह विकेट नहीं हासिल कर सके थे। हार्दिक पांड्या ने एशिया कप में सभी मैच खेले हैं और पांच मैचों में तीन विकेट चटकाए हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने किफायती गेंदबाजी की है। हार्दिक पांड्या के पास शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बनने के करीब हैं।

अर्शदीप सिंह ने हाल ही में ओमान के खिलाफ 100 विकेट पूरे किए, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। अर्शदीप सिंह ने 64 टी20 मैचों में 100 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 100 विकेट पूरे करने के लिए तीन विकेट चाहिए। हार्दिक पांड्या ने 119 टी20 मैचों में 97 विकेट लिए हैं। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मुकाबले में युजवेंद्र चहल को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा। स्टार स्पिनर चहल के नाम 96 विकेट हैं।

हार्दिक पांड्या ने यूएई के खिलाफ एक ओवर में 10 रन दिए थे। पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेड में हार्दिक ने उन्होंने तीन ओवर में 34 रन दिए थे लेकिन विकेट नहीं हासिल कर सके। ओमान के खिलाफ हार्दिक ने 4 ओवर में 26 रन देकर एक विकेट लिया। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर मुकाबले में हार्दिक ने तीन ओवर में एक विकेट लेकर 29 रन दिए। बांग्लादेश वाले मैच में उन्होंने दो ओवर में 14 रन दिए।

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में अपने सभी मुकाबले जीते हैं। टीम ने पाकिस्तान की टीम को लगातार दो बार हराया है। वहीं शुक्रवार को भारतीय टीम पहली बार श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरेगी।

